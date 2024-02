Sức xuân trên những công trình giao thông trọng điểm Đông Nam Bộ

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU: Những ngày này có mặt tại điểm tiếp giáp giữa 2 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai, nơi dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BH-VT) đang được triển khai, không khí làm việc trên công trường nhộn nhịp, khẩn trương, từng tốp xe thay nhau chở đất đắp đường. Các máy móc hiện đại và hơn gần 200 công nhân được điều động để thi công 3 ca 4 kíp, tạo nên bức tranh lao động ngày xuân hết sức nhộn nhịp.



Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải (Ban QLDA - chủ đầu tư dự án), hiện tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đã đạt hơn 97%. Ngay khi có mặt bằng sạch, các nhà thầu đã nhanh chóng tập kết trang thiết bị, vật liệu, dọn dẹp mặt bằng, xây dựng lán trại tại nhiều vị trí. Hiện tại cả 3 nhà thầu đang đồng loạt triển khai 11 mũi thi công trên toàn tuyến.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại dự án cầu Phước An, các nhà thầu vẫn đang khẩn trương tập trung lực lượng hối hả thi công 24/24 giờ không kém gì dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án cầu Phước An

Dự án cầu Phước An có chiều dài hơn 4,3 km gồm phần cầu dài 3,5 km, đường dẫn trên tuyến 247m, đường dẫn kết nối với đường xuống cảng Phước An dài khoảng 617m và hoàn chỉnh phạm vi nút giao với đường vào cảng Phước An. Sau khi cầu hoàn thành, hàng hóa từ các khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các cảng container ở Cái Mép - Thị Vải có thể được vận chuyển qua cầu để lên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, đi tiếp về miền Tây, miền Bắc.

Sau hơn một năm triển khai thi công và hơn 7 tháng từ ngày tổ chức lễ khởi công các trụ dẫn lên cầu bắt đầu hình thành rõ rệt, công nhân và máy móc khoan nhồi cọc hoạt động tại dự án cầu Phước An đều làm việc hết công suất, hiện dự án đang vượt tiến độ khoảng 2 tháng. Đến nay, liên danh nhà thầu thi công đang tổ chức các mũi thi công.

Dự án cầu Cửa Lấp 2

Mặc dù dự án cầu Phước An đến nay đã bảo đảm đúng kế hoạch đề ra và đang vượt tiến độ. Tuy nhiên, đơn vị thi công cam kết là không chủ quan mà vẫn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công để bù lại những thời điểm không thuận tiện khi thời tiết tại Bà Rịa-Vũng Tàu bước vào mùa mưa.

Tương tự, dự án đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994) khí thế thi công đang rất rộn ràng, tất bật.

Tại gói thầu số 17, đoạn từ Nhà Lớn Long Sơn đến nút giao QL51 (TP Vũng Tàu), thuộc dự án ĐT 994, ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Chỉ huy trưởng công trường của Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (đơn vị thi công) cho biết, tiến độ gói thầu là 24 tháng, hiện đã đạt 50% khối lượng công việc. Đơn vị thi công đang nỗ lực thông xe tuyến đường bên trái trước Tết Nguyên Đán 2024.

TỈNH ĐỒNG NAI: Trên "đại công trường" sân bay Long Thành hiện có khoảng 1000 kỹ sư, công nhân thi công xuyên Tết Nguyên đán 2024 để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Long Thành.

Công trình nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng và là đường găng tiến độ chung của toàn dự án. Để đảm bảo tiến độ, từ thời điểm khởi công đến nay, liên danh nhà thầu đã duy trì việc thi công cả ngày lẫn đêm. Ban đêm, toàn bộ khu vực công trường sáng rực ánh điện làm nổi bật hình ảnh cách điệu “hoa sen”.

Theo Ban quản lý dự án Long Thành (Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chủ đầu tư dự án thành phần 3 sân bay Long Thành, 1000 người ở lại thi công xuyên Tết sẽ được nhận lương theo quy định; đồng thời Ban cũng phối hợp với nhà thầu quan tâm, chăm lo Tết cho người lao động ở lại, tổ chức các hoạt động vui xuân, đón Tết để người lao động vẫn cảm thấy ấm áp, có một ngày Tết ý nghĩa trên công trường.

Hiện nay trên công trường các hạng mục như đường giao thông kết nối T1, T2, nhà ga hành khách, đường băng đường lăn sân đỗ, tiến độ đạt theo kế hoạch. Nhiều hạng mục đã và đang hoàn thiện, thành hình.

Giữa công trường máy móc, thiết bị sáng đèn để thi công

Trong đó, nhà ga hành khách 24 cẩu tháp đã hoạt động ổn định, hoàn thành đường công vụ, hàng rào, thi công đào đất đạt 100%. Nhà thầu đang tận dụng mùa khô tăng tốc thi công thân bê tông cốt thép trước mùa mưa.

Đối với công tác thi công nhà ga, mới đây liên danh các nhà thầu thi công nhà ga hành khách cũng đã tổ chức ngày hoàn thành 1 triệu giờ an toàn và phát quà tết cho công nhân dự án.

Đồng thời trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn lao động năm 2023. Hoạt động này nhằm khích lệ tinh thần người lao động trên công trường cũng như động viên, quan tâm nhân lực thi công những ngày giáp Tết, xuyên Tết.

Còn tại gói thầu 4.6 - đường băng đường lăn sân đỗ, máy móc công nhân cũng đang chạy đua tiến độ xuyên Tết. Khối lượng đào đất đạt 800.000m3 còn đắp đạt 650.000m3.

Hàng ngàn công nhân làm việc miệt mài trên "đại công trường" sân bay Long Thành

Ông Dương Quang Điện, Phó giám đốc thường trực Ban quản lý dự án Long Thành, cho hay thời điểm Tết đến xuân về, ACV đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu triển khai bố trí nhân sự, máy móc thiết bị đảm bảo bám sát tiến độ các hạng mục nói riêng và tiến độ tổng thể dự án nói chung.

Song song với đó, ACV quán triệt các đơn vị bố trí chăm lo đời sống cho toàn thể nhân sự, để ai cũng có một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn.

Còn tại dự án thành phần 2 sân bay Long Thành (các công trình phục vụ quản lý bay - do Tổng công ty quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư), theo Ban quản lý dự án, dịp Tết này các nhà thầu cũng huy động trên 60 nhân lực và nhiều máy móc phục vụ thi công xuyên Tết.

Hiện tại đang là mùa khô, thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ

Thời điểm này, khu vực nhà điều hành công trình cũng được Ban quản lý và các nhà thầu trang trí, mang hoa cảnh, cây mai đến chưng để tạo không khí phấn khởi của ngày xuân.

Sau hơn 4 tháng thi công gói thầu 4.6, ngoài hiện trường đang thi công phần nền đất của đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ… Bên cạnh đó nhiều mũi thi công đang triển khai hệ thống thoát nước, các đệm thoát nước K98, lớp cấp phối đá dăm. Đến nay nhà thầu hoàn thành thi công thử nghiệm các dải bê tông xi măng và chất lượng bê tông xi măng thử nghiệm được đánh giá tốt. Dự kiến sau Tết sẽ thi công đại trà.

Dịp Tết các kỹ sư, công nhân ở lại trên công trường sẽ được quan tâm các chế độ Tết đồng thời liên danh các nhà thầu sẽ chăm lo, tổ chức một số hoạt động đón Tết để mọi người dù ở xa nhà vẫn cảm nhận được tình cảm ấm áp khi xuân về.

Nhiều công nhân đón Tết tại sân bay Long Thành

TỈNH BÌNH PHƯỚC: Trong những ngày cận Tết, không khí lao động trên những công trường xây dựng các công trình giao thông quan trọng của tỉnh Bình Phước vẫn diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân miệt mài làm việc để công trình kịp tiến độ đề ra.

Ngay từ sáng sớm, công nhân Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Quang Huy đã đến công trường để làm việc. Tuyến đường ĐT 741 đoạn từ cầu Thác Mẹ đến Quốc lộ 14C – tuyến đường huyết mạch của huyện Bù Gia Mập đang bước vào những công đoạn cuối cùng.

Anh Nguyễn Văn Hùng (công nhân Công ty Quang Huy) chia sẻ những ngày cận Tết tất cả mọi người đều miệt mài làm việc đề hoàn thiện những công đoạn cuối cùng của công trình.

"Mặc dù công việc hơi mệt nhưng chúng tôi rất vui khi tuyến đường ĐT 741 sắp hoàn thiện. Mấy ngày này công nhân đang tích cực kẻ vạch làn đường để làm đẹp công trình. Chúng tôi cố gắng làm xong việc để còn về đón Tết cùng gia đình" – anh Hùng chia sẻ.

Chú thích: Một đoạn đường ĐT741 thuộc địa bàn huyện Bù Gia Mập đang trong giai đoạn thi công

Công trình nâng cấp tuyến ĐT741 đoạn từ cầu Thác Mẹ đến Quốc lộ 14C có tổng mức đầu tư gần 90 tỉ đồng, gồm 2 đoạn tuyến với tổng chiều dài gần 2,4km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 khu vực miền núi, vận tốc thiết kế 60km/h, chiều rộng mặt đường 9m, tải trọng thiết kế 12 tấn/trục. Ngoài tuyến đường chính, các công trình thoát nước đi kèm cũng đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng vận hành, giúp huyện Bù Gia Mập và các vùng phụ cận thuận tiện giao thương, kết nối.

"Người dân chúng tôi rất phấn khởi chờ đợi tuyến đường ĐT741 sớm khơi thông. Đây là tuyến đường huyết mạch của huyện Bù Gia Mập, trước đây nhỏ hẹp, với nhiều khúc cua nguy hiểm, nay mở rộng đã đáp ứng lưu lượng giao thông rất lớn mỗi ngày. Đường mở rộng đẹp lòng dân, đáp ứng được nhu cầu của địa phương" – bà Nguyễn Thị Nhung (người dân địa phương) phấn khởi.

Tại công trình xây dựng đường tránh Trung tâm huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cũng náo nhiệt với không khí làm việc những ngày cận Tết. Ông Nguyễn Thành Nam, chỉ huy trưởng công trình, chia sẻ: "Dù không khí Tết đang ùa về nhưng chúng tôi vẫn hăng hái làm việc. Đến thời điểm này, có thể nói, công trình đã đúng tiến độ đề ra, thời gian tới sẽ đổ nhựa".

Giao thông một số tuyến đường tỉnh Bình Phước rất đẹp và thông thoáng

Theo ông Nam, tuyến đường tránh Trung tâm huyện Bù Đốp được chia thành 3 giai đoạn, chiều dài 3,7km, tổng kinh phí xây dựng 160 tỉ đồng.

Những ngày cận Tết, hàng chục công nhân đang miệt mài thi công dự án đường giao thông Lam Sơn – Tân Phước kết nổi ĐT753 với ĐT573B thuộc địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Dự án đường Lam Sơn – Tân Phước có tổng chiều dài 16km, chia làm 2 gói thầu.

Ông Lê Văn Anh Vũ, chỉ huy trưởng thuộc Công ty TNHH cầu đường Đồng Phú, cho hay dù cận Tết nhưng công việc đạt kết quả cao. "Chúng tôi đã điều động nhân lực, máy móc làm cả tuần để kịp trải thảm nhựa phục vụ đi lại cho người dân trước Tết Nguyên đán" – ông Vũ chia sẻ.

Tỉnh Bình Phước có gần 3.000 tuyến đường với tổng hơn 9.000km. Tỉnh có 3 tuyến quốc lộ chạy qua và 15 tuyến đường tỉnh. Hiện Bình Phước đang xúc tiến các thủ tục, chuẩn bị mọi điều kiện để xây dựng cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) dài 128,8km, tổng mức đầu tư khoảng 25.540 tỉ đồng.