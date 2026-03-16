Kinh tế

Sun Group lập sàn giao dịch tài sản số

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Sun Group góp 64% vốn điều lệ, tương ứng 640 tỉ đồng, để thành lập sàn giao dịch tài sản số.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) vừa công bố góp vốn điều lệ thành lập Công ty CP Tài Sản số Việt Nam.

Công ty CP Tài Sản số Việt Nam có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng; trụ sở chính đặt tại tòa nhà Sun Ancora, phường Bạch Đằng, TP Hà Nội. Người đại diện pháp luật, tổng giám đốc là bà Ngô Thị Thanh Huyền (sinh năm 1983).

Với việc huy động vốn lập sàn giao dịch tiền số này, Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) góp 640 tỉ đồng, nắm giữ 64% vốn, đóng vai trò cổ đông chi phối. 

Hai cổ đông còn lại là Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ thông tin đổi mới, nắm giữ 35% vốn và Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI), nắm giữ 1% vốn.

Sun Group lập sàn giao dịch tài sản số - Ảnh 1.

Thêm Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số ( Ảnh minh họa AI)

Công ty CP Tài Sản số Việt Nam đăng ký nhiều ngành nghề, trong đó có mua bán và môi giới, cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch và thực hiện giao dịch tài sản mã hóa... Hoạt động chính của doanh nghiệp này tập trung vào các mảng công nghệ cao và hạ tầng số, bao gồm: Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và tài sản số; xử lý và lưu trữ dữ liệu; vận hành nền tảng mạng xã hội và phân phối nội dung số; nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ mới (Fintech, Blockchain).

Động thái này của Sun Group diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản mã hóa và kinh tế số. Sun Group gia nhập "đường đua" cùng với các định chế tài chính lớn khác (như các hệ sinh thái của Techcombank, VPBank, VIX...) nhằm đón đầu xu hướng thí điểm các sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện có khoảng 10 công ty chứng khoán, ngân hàng có kế hoạch nộp hồ sơ tham gia lập công ty tài sản số trong giai đoạn Việt Nam đang thử nghiệm sàn giao dịch tài sản số.

Thị trường tiền số hôm nay, 28-10: Bất ngờ về công ty lập sàn tài sản số 10.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Công ty CP Đầu tư HVA mới đây đã thành lập DNEX tại Đà Nẵng, đặt mục tiêu xây dựng sàn giao dịch tài sản số với quy mô hợp tác 10.000 tỉ đồng

