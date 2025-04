Suối Mạch Máng - ghi khắc trận đánh lịch sử

Sự kiện lịch sử không bao giờ quên

Để tri ân công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trong trận đánh suối Mạch Máng năm 1968, vào năm 2008, nhân kỷ niệm 40 năm trận đánh suối Mạch Máng, TP Dĩ An đã tiến hành xây dựng bia tưởng niệm liệt sĩ suối Mạch Máng. Đến năm 2018, văn bia di tích suối Mạch Máng tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Dĩ An dựng lên để tỏ lòng tri ân, đời đời ghi nhớ công ơn, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khắp mọi miền đất nước và nhân dân địa phương vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.

Ngày 24-4-2013, UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định công nhận Di tích lịch sử suối Mạch Máng (suối Sọ) là di tích cấp tỉnh, thành phố. Ngày 27-7-2024, phường Tân Bình đã tổ chức khánh thành bia ghi dấu "Sự kiện lịch sử không bao giờ quên!" ghi nhận thêm 5 người dân bị chết và 49 ngôi nhà bị cháy, sập trong trận đánh chống càn ngày 4-5-1968.