Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

"Sướng như khách VIP" vì được ngồi ghế massage khi làm thủ tục hành chính

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO)- Xã Liêu Tú (TP Cần Thơ) trang bị 2 ghế massage giúp người dân thư giãn khi đến đây làm thủ tục hành chính.

Ngày 7-8, bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ, cho biết hiện tại, trên địa bàn thành phố đang thực hiện 2.242 thủ tục hành chính (TTHC). Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố thực hiện 1.679 thủ tục.

Cần Thơ: Trải nghiệm làm thủ tục hành chính "sướng như khách VIP" vì xã trang ghế massage - Ảnh 1.

Cần Thơ: Trải nghiệm làm thủ tục hành chính "sướng như khách VIP" vì xã trang ghế massage - Ảnh 2.

Người dân thư giãn tại ghế massage khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liêu Tú

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC từ ngày 1 đến 31-7 gồm: hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến là: 69,7%. Trong đó, số hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn là 77,98%; số hồ sơ giải quyết và trả kết quả quá hạn: 1,58%; số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết theo quy định là 21,73%. Thực hiện việc xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hạn: 1,58%.

"Nhiều xã, phường trang bị các tiện ích hỗ trợ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đơn cử như tại xã Liêu Tú bố trí 2 máy massage và bánh ngọt phục vụ người dân và doanh nghiệp khi tới thực hiện TTHC" – bà Lê Xuân Hoa thông tin.

Tại phường Phú Lợi thực hiện lấy số thứ tự qua tài khoản Zalo. Xã Châu Thành có mô hình kiosk thông minh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hành chính 24/24 mà không cần tiếp xúc trực tiếp với người dân và doanh nghiệp…

UBND xã Liêu Tú trang bị 2 máy massage phục vụ công dân (được xã hội hoá) khi đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã.

Nhiều người dân khi đến đây làm thủ tục và chờ đến lượt có thể trải nghiệm thư giãn tại ghế massage được đặt ở khu vực chờ có trang bị thêm máy lạnh.

Tin liên quan

Chi 11 tỉ đồng/tháng hỗ trợ hơn 2.300 cán bộ đến Cần Thơ làm việc

Chi 11 tỉ đồng/tháng hỗ trợ hơn 2.300 cán bộ đến Cần Thơ làm việc

(NLĐO)- TP Cần Thơ dự kiến hỗ trợ cho cán bộ, công chức từ Hậu Giang, Sóc Trăng đến trung tâm làm việc với số tiền 4 triệu đồng/người/tháng trong vòng 2 năm.

Sáng kiến chống ngập cho Cần Thơ: Đề xuất trang bị bồn chứa nước mưa

(NLĐO) - Một người dân đã đề xuất sáng kiến chống ngập cho Cần Thơ bằng việc trang bị bồn chứa nước mưa cho hộ gia đình, cơ quan.

Một phường ở Cần Thơ sẽ "lột xác" với dự án ngàn tỉ

(NLĐO)- Khu hành chính tập trung của TP Cần Thơ dự kiến được triển khai xây dựng tại phường Hưng Phú vào cuối năm nay.

