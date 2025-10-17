HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Suzuki vừa trình làng mẫu xe mới, nhiều người khen

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Tối 17-10, Suzuki Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, đồng thời giới thiệu chiếc SUV hoàn toàn mới - Suzuki Fronx.

Mẫu xe này được nhiều người nhận xét có thiết kế đẹp, khác biệt so với những mẫu xe của Suzuki đã có trước đó được xem là "xấu" nên chưa được thị trường chấp nhận.

Suzuki Fronx ra mắt SUV mới: Đột phá trong thiết kế và hiệu suất nhiên liệu - Ảnh 1.

Mẫu xe Fronx được nhận xét có thiết kế khác biệt so với những mẫu xe trước đó của Suzuki

Mẫu All-new Fronx trang bị động cơ K15C thế hệ mới, hệ thống hybrid của Suzuki (SHVS) và hộp số tự động 6 cấp có lẫy chuyển số trên vô lăng giúp tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 5,2 lít/100 km. Xe còn được trang bị an toàn Suzuki Safety Support (ADAS), 6 túi khí SRS, hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC).

Nhiều người "trầm trồ" mẫu xe mới của Suzuki

Xe có giá bán từ 520 triệu đồng bản tiêu chuẩn, bản giữa có mức giá 599 triệu đồng và bản cao 649 triệu đồng. Mẫu xe này sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ nặng ký khác là Kia Sonet, Toyota Raize, Hyundai Venue và cho cả xe điện VF 5 của VinFast.

Suzuki Fronx ra mắt SUV mới: Đột phá trong thiết kế và hiệu suất nhiên liệu - Ảnh 2.

Mẫu xe thuần điện Vitara của Suzuki

Tại sự kiện, Suzuki Việt Nam còn giới thiệu mẫu xe thuần điện SUV Vitara 5 chỗ có kích thước rộng rãi. Dự kiến mẫu xe này sẽ được mở bán vào năm tới với mức giá cạnh tranh với các đối có cùng phân khúc.

Suzuki Fronx ra mắt SUV mới: Đột phá trong thiết kế và hiệu suất nhiên liệu - Ảnh 3.

Động cơ gắn ngoài của Suzuki

Cũng tại sự kiện này, Suzuki Việt Nam còn giới nhiều động cơ Suzuki gắn ngoài sử dụng cho đường thủy và sẽ mở bán trong thời gian tới tại thị trường Việt Nam.

