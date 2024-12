Syria tao loạn, Trung Đông lo bất ổn

Các nước đề cao cảnh giác

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã triển khai quân đội vào vùng đệm với Syria cũng như một số nơi khác để củng cố phòng thủ ở Cao nguyên Golan. "IDF không can thiệp vào nội bộ ở Syria" - thông báo nhấn mạnh. Theo đài Al Jazeera, nhiều xe tăng của Israel đã tiến vào khu vực Quneitra, cách Cao nguyên Golan không xa. Đây được xem là vùng đệm mà Israel chiếm đóng từ sau cuộc chiến năm 1967. Báo Times of Israel cho biết lực lượng nước này đã tấn công bằng pháo ở khu vực này nhưng không rõ mục tiêu là gì.

Trong khi đó, mối lo ngại lớn nhất của Iraq là các phần tử cực đoan hay "khủng bố" lọt qua biên giới giữa nước này và Syria. Iraq đã phải trả một cái giá rất lớn trong quá khứ, chủ yếu trong giai đoạn 2014-2017, khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát nhiều vùng rộng lớn của nước này. Bộ Nội vụ Iraq cho biết hơn 2.700 người Syria đã vượt biên vào Iraq ngày 7-12, trong đó có 2.000 binh sĩ thuộc chế độ Tổng thống Bashar al-Assad.

Tập trung ngăn chặn khủng bố, đặc biệt là IS, cũng là vấn đề Mỹ quan tâm nhất hiện nay tại Syria - theo Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan. Ông Sullivan khẳng định tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan ở bang California ngày 7-12: "Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào cuộc xung đột ở Syria. Những gì chúng tôi làm là tập trung vào các ưu tiên và lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. (…) Điều quan trọng đầu tiên là không để cho IS phục hồi; thứ hai là củng cố an ninh cho các đối tác trong khu vực, bao gồm Israel, Jordan, Iraq... Thứ ba, chúng tôi sẽ chú ý đến tình hình nhân đạo".

Phát biểu của ông Sullivan được đưa ra sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump kêu gọi Mỹ không can thiệp vào bất kỳ sự thay đổi chế độ nào ở Syria. Ông Sullivan lưu ý chính quyền Tổng thống Joe Biden đồng ý với ông Trump về vấn đề này. Khi được hỏi về nguy cơ tình hình Syria sẽ gây ảnh hưởng lan rộng trong khu vực, ông Sullivan thừa nhận "đó là một mối lo ngại" và các quan chức Mỹ đang theo dõi chặt chẽ.

Hải Ngọc