Sức khỏe

Tác dụng “đảo ngược” lão hóa bất ngờ của trà xanh và một vitamin

Thu Anh

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu từ Đại học California ở Irvine (Mỹ) đã xác định được 2 hợp chất tự nhiên có khả năng trẻ hóa các tế bào não lão hóa.

Viết trên tạp chí khoa học GeroScience, nhóm tác giả từ Đại học California ở Irvine (UC Irvine - Mỹ) cho biết 2 hợp chất "đảo ngược" lão hóa thần kỳ đó là nicotinamide và epigallocatechin gallate (EGCG)

Nicotinamide là một dạng của vitamin B3, trong khi EGCG là một hợp chất chống oxy hóa thuộc nhóm catechin nổi tiếng trong trà xanh.

Tác dụng “đảo ngược” lão hóa bất ngờ của trà xanh và một vitamin - Ảnh 1.

Trà xanh chứa nhiều EGCG, một hợp chất có tác dụng "đảo ngược" lão hóa ở não bộ - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Theo Medical Xpress, các thử nghiệm của nhóm nghiên cứu Mỹ cho thấy nicotinamide và EGCG có thể khôi phục mức guanosine triphosphate, một phân tử năng lượng thiết yếu trong tế bào não.

Tại phòng thí nghiệm, các hợp chất này đã giúp các tế bào thần kinh thay đổi ngoạn mục, đảo ngược được một số vấn đề liên quan đến lão hóa cải thiện khả năng loại bỏ các tập hợp protein amyloid gây hại cho tế bào não.

Từ lâu, sự tích tụ amyloid đã được chỉ ra là một dấu hiệu đặc trưng của bệnh Alzheimer.

"Khi con người già đi, não bộ sẽ suy giảm mức năng lượng của tế bào thần kinh, hạn chế khả năng loại bỏ các protein không mong muốn và các thành phần bị hư hỏng. Việc phục hồi mức năng lượng đã giúp các tế bào thần kinh lấy lại chức năng dọn dẹp này" - GS Gregory Brewer, tác giả chính, giải thích.

Ngoài ra, 2 hợp chất thần kỳ nói trên còn giúp giảm bớt stress oxy hóa, một yếu tố góp phần gây thoái hóa thần kinh.

Vẫn cần thêm các bước nghiên cứu để tìm ra cách thức phù hợp nhất để biến các hợp chất này thành phương thuốc thực sự hiệu quả, giúp đẩy lùi các vấn đề liên quan đến lão hóa não bộ.

Mặc dù vậy, đã có các nghiên cứu dạng thống kê trước đây cho thấy việc bổ sung các thực phẩm chứa những hợp chất nói trên một cách tự nhiên là có lợi cho não bộ cũng như trong hạn chế các vấn đề sức khỏe liên quan đến lão hóa nói chung.

Về EGCG, cách đơn giản nhất để nhận được nó là uống trà hàng ngày. EGCG tồn tại trong lá trà bạn dùng để pha nhiều hay ít còn phụ thuộc vào quá trình chế biến, trong đó trà xanh là loại giàu EGCG nhất.

Còn nicotinamide có nhiều trong gan động vật, thịt nạc, một số loài cá (ví dụ cá hồi, cá ngừ...), đậu và hạt, một số rau củ quả (như bơ, cà chua, khoai tây, bông cải xanh...), trứng, sữa, ngũ cốc nguyên hạt.


trà xanh nicotinamide EGCG lão hóa
