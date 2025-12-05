Tác hại nghiêm trọng của ô nhiễm không khí

Đến ngày 4-12, theo đài NDTV, AQI cải thiện đôi chút nhưng ở mức cao với một số khu vực vẫn bị bao phủ bởi lớp sương mù độc hại. Theo số liệu mới của chính phủ, Delhi đã ghi nhận hơn 200.000 ca bệnh đường hô hấp cấp tính tại 6 bệnh viện công trong giai đoạn 2022-2024.

Trước tình hình đó, Thủ hiến Delhi, bà Rekha Gupta, hôm 3-12 công bố việc thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm cải thiện chất lượng không khí đang ngày càng tệ và gọi đây là "nhiệm vụ khẩn cấp". Ủy ban này gồm các quan chức và chuyên gia, được trao quyền hạn đặc biệt để phạt nặng các cơ quan không tuân thủ quy định về kiểm soát ô nhiễm và vệ sinh môi trường.

Cảnh sát giao thông đeo khẩu trang khi chất lượng không khí ở Vùng lãnh thổ Delhi - Ấn Độ ở mức kém hôm 4-12. Ảnh: THE HINDU

Còn tại Thái Lan, người dân nhiều địa phương cũng đối mặt tình trạng ô nhiễm không khí ở mức không an toàn. Nhà chức trách Bangkok ngày 4-12 đề nghị người dân cùng các cơ quan và doanh nghiệp cân nhắc làm việc tại nhà nhằm giảm lưu lượng phương tiện và hạn chế khí thải. Trong bối cảnh đó, Cục Hàng không nông nghiệp và tạo mưa Hoàng gia Thái Lan đã được giao nhiệm vụ cải thiện chất lượng không khí thông qua nhiều kỹ thuật điều chỉnh thời tiết, trong đó có tạo mưa nhân tạo.

Vấn đề ô nhiễm không khí cũng thu hút nhiều sự chú ý ở châu Âu sau một báo cáo mới công bố vào đầu tháng này. Theo Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA), khoảng 95% người dân châu Âu hiện tiếp xúc với không khí ô nhiễm vượt mức an toàn. Ngoài ra, gần 280.000 ca tử vong trên toàn Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2023 có liên quan việc tiếp xúc với loại không khí ô nhiễm này.

EEA cho biết ô nhiễm không khí cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống vì liên quan các bệnh về đường hô hấp, như hen suyễn. Báo cáo cũng lưu ý rằng các bằng chứng mới cho thấy ô nhiễm không khí có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.