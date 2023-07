Sau khi có nhiều tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL triển khai loại hình xổ số lô tô thủ công, ngày 1-4, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp (Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp) chính thức khai trương loại hình vé số này.

Vé số lô tô thủ công do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp phát hành.

Theo đó, loại vé số sẽ được phát hành hàng ngày trong tỉnh, với 3 mệnh giá gồm: 10.000 đồng, 20.000 đồng và 50.000 đồng.

Đây là loại hình xổ số mà người chơi được quyền lựa chọn ngẫu nhiên từ 2 đến 4 số để tham gia dự thưởng. Kết quả trúng thưởng được xác định sau thời điểm mở thưởng của các công ty xổ số truyền thống thuộc các tỉnh trong khu vực miền Nam, gồm: Đồng Tháp, Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Long An và Kiên Giang.

Về cơ cấu giải thưởng đối với vé 2 chữ số trúng thưởng 70 lần so với giá mua; vé 3 chữ số trúng thưởng 500 lần so với giá mua. Riêng vé xổ số lô tô tự chọn 4 chữ số (dạng bao lô) trúng thưởng 200 lần so với giá mua.

Ông Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, cho biết loại hình xổ số lô tô thủ công có mức thưởng cao hơn số lô, số đề truyền thống mà người dân hay chơi. "Vé số lô tô thủ công là loại hình xổ số hợp pháp và mức thưởng khá hấp dẫn, người dân có chơi thì nên chơi loại hình này để tránh vi phạm pháp luật"- ông Tân nói thêm.