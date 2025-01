Tài khoản "Hanh Nha Meo" làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Vừa qua, tài khoản Facebook "Hanh Nha Meo" đăng và lan truyền thông tin rằng Thảo Cầm Viên Sài Gòn sử dụng mèo hoang làm thức ăn cho cá sấu.

Để làm rõ vụ việc, Thảo Cầm Viên đã lập vi bằng dài 90 trang, ghi nhận đầy đủ các bài chia sẻ cùng các ý kiến bình luận liên quan bài viết nói trên.

Toàn bộ hồ sơ đã được gửi đến cơ quan chức năng để đề nghị xử lý theo quy định pháp luật, nhằm bảo vệ uy tín của đơn vị và đảm bảo môi trường thông tin minh bạch.

Mèo hoang trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Hành vi chủ tài khoản "Hanh Nha Meo" đăng tin, lan truyền thông tin sai lệch về việc Thảo Cầm Viên Sài Gòn sử dụng mèo hoang làm thức ăn cho cá sấu trong khi hoàn toàn không có căn cứ, bằng chứng là hành vi vi phạm pháp luật và có thể xử lý theo quy định pháp luật liên quan đến danh dự, uy tín của tổ chức.



Cụ thể, căn cứ vào quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm pháp luật trên có thể bị xử lý như sau:

- Xử phạt hành chính: Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật (Điều 101 Nghị định 15/2020/ND-CP).

- Truy cứu trách nhiệm hình sự một trong các tội sau:

Theo Điều 156 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội vu khống khi bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015. Cụ thể người lợi dung quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Về trách nhiệm dân sự, tài khoản Facebook đăng tin không đúng sự thật còn có thể phải bồi thường thiệt hại dân sự trong trường hợp hành vi xâm phạm danh dự, uy tín này gây ra thiệt hại vật chất cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn căn cứ Điều 584, Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015.

Thiệt hại vật chất do thông tin sai lệch này gây cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn có thể kể đến như sụt giảm doanh thu từ vé vào cửa, tăng chi phí truyền thông hoặc chi phí nội bộ khác để xử lý khủng hoảng truyền thông, ảnh hưởng đến hợp đồng hợp tác kinh doanh hiện tại hoặc hợp đồng tiềm năng...

Nếu có phát sinh thiệt hại vật chất nói trên,Thảo Cầm Viên Sài Gòn cần thu thập chứng cứ chứng minh như báo cáo tài chính, số liệu kinh doanh trước và sau khi sự việc xảy ra. Việc này để chứng minh sự sụt giảm doanh thu, chứng từ chi phí phát sinh để xử lý khủng hoảng truyền thông hoặc các khoản bồi thường khác đã phải trả do ảnh hưởng từ thông tin sai lệch.

Nếu có bằng chứng rõ ràng, Thảo Cầm Viên Sài Gòn hoàn toàn có thể yêu cầu cá nhân, tổ chức đăng thông tin sai sự thật bồi thường các khoản thiệt hại thực tế phát sinh nêu trên.

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của tài khoản "Hanh Nha Meo" đã vi phạm nghiêm trọng quyền về danh dự và uy tín của Thảo Cầm Viên Sài Gòn.Thông tin sai lệch gây thiệt hại về tinh thần, vật chất và uy tín của doanh nghiệp, đòi hỏi cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý.