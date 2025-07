Tai nạn đau lòng, cháu bé 4 tuổi tử vong khi đang ngồi chơi bên đường ở TP HCM

Ngày 29-8, cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 cháu bé tử vong.

Người dân chứng kiến vụ tai nạn đau lòng

Vào lúc 21 giờ 39 phút ngày 27-7, tại ngã tư giao nhau giữa đường Bình Hoà 25 và Bình Hoà 34 thuộc khu phố Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP HCM, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển số 50H-383... do lái xe Hồ Công Hưng (SN 1982, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông trên đường Bình Hoà 35 theo hướng từ Văn phòng khu phố Đồng An 3 ra đường ĐT 743 B.





Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khu vực ngã tư trên thì chuyển hướng rẽ trái dẫn đến va chạm với cháu cháu Nguyễn Thị T.A (SN 2021, quê tỉnh Vĩnh Long) đang ngồi chơi dưới lòng đường.

Hậu quả, cháu An tử vong tại hiện trường.