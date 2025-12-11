Tai nạn đau lòng ở Đồng Tháp khiến 2 người chết tại chỗ

Tối 11-12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng khiến 2 người tử vong

Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, anh L.H.T. ( SN 2.000; ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng miền Tây đi TP HCM.

Khi đến gần ngã ba Hòa Tịnh thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp thì xảy ra va chạm với ông N.V.H. (SN 1960; ngụ xã Tân Hương) đang đi bộ qua đường. Hậu quả, T. và ông H. ngã ra đường dẫn đến tử vong tại chỗ. Chứng kiến hiện trường vụ tai nạn, nhiều người đi đường cảm thấy đau lòng.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp lực lượng chức năng điều tiết giao thông, thu thập thông tin điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.