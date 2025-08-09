Tai nạn đuối nước ở trẻ gia tăng

Hai nạn nhân mới nhất là bé trai 6 và 13 tuổi. Sau khi được vớt lên, cả hai bị bế chạy vòng quanh, dốc ngược, khiến "thời gian vàng" cấp cứu trôi qua, một em nguy cơ chết não.

Giới chuyên môn cảnh báo nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ đuối nước là tổn thương não do thiếu ô xy. Não chỉ chịu đựng được tình trạng này tối đa 4-5 phút, sau đó sẽ bị tổn thương không hồi phục, dẫn đến tử vong hoặc di chứng thần kinh. Khi trẻ không tỉnh, không thở, ngừng tim, cần tiến hành ép tim, thổi ngạt ngay và không dừng lại nếu trẻ chưa thở trở lại. Không ấn ngực quá mạnh để tránh gãy xương sườn, dập phổi. Tất cả trẻ bị đuối nước cần được đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra, theo dõi biến chứng.

Trẻ đuối nước được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương

BS Nguyễn Văn Thắng, Khoa Điều trị tích cực nội khoa - Bệnh viện Nhi Trung ương, khuyến cáo thêm việc dốc ngược trẻ sau đuối nước là sai lầm nghiêm trọng, không giúp tống nước ra ngoài mà còn làm mất thời gian hồi sức tim phổi, tăng nguy cơ dịch dạ dày trào vào phổi, gây tổn thương nặng và khó điều trị. "Hồi sức tim phổi (ép tim, thổi ngạt) là phương pháp quan trọng và hiệu quả nhất khi trẻ ngừng tim, ngừng thở; thực hiện đúng kỹ thuật ngay lập tức sẽ cải thiện đáng kể cơ hội sống sót và kết quả điều trị" - BS Thăng nhấn mạnh.