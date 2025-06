Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bình Dương

Ngày 1-6, Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm một người tử vong, một người nguy kịch.

CLIP: Camera hành trình xe ô tô ghi lại vụ tai nạn

Trước đó, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 31-5, nam thanh niên tên Mai Phú Quý (23 tuổi, quê Cần Thơ) điều khiển xe máy biển số 65E1-501... chạy trên đường ĐT 743B theo hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù đi ngã 6 An Phú.

Khi qua khỏi giao lộ với đường An Phú 04 (phường An Phú, TP Thuận An) thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 61B1-152... do ông Phạm Xuân Đại (69 tuổi, quê Bình Dương) cầm lái chạy hướng ngược lại đang quay đầu.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh làm hai người cùng hai chiếc xe máy văng xa nằm bất động. Hai nạn nhân sau đó được xe cứu thương đến đưa đi cấp cứu nhưng ông Đại đã tử vong sau đó, còn anh Quý đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn làm hai chiếc xe máy bể nát nằm chắn giữa đường. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã đến xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Camera hành trình của một ô tô cho thấy, anh Quý đã chạy với tốc độ rất nhanh và chạy sai làn đường.