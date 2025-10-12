HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tai nạn giao thông ở Đà Nẵng, 7 người bị thương: Bệnh viện kích hoạt "báo động đỏ"

Trần Thường

(NLĐO) – Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng vào lúc rạng sáng.

Ngày 12-10, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 7 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 rạng sáng cùng ngày, trên đường ĐT619 (còn gọi là đường 129) thuộc địa phận thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và ô tô 7 chỗ ngồi.

Tai nạn giao thông Đà Nẵng: 7 Người bị thương , Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Thời điểm trên, tài xế Dương Văn Hổ (SN 1972, trú phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo rơ-mooc lưu thông theo hướng từ TP Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Ngãi, khi lưu thông tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ do ông Đinh Đông Dương (SN 1988, trú xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển (trên xe chở tổng cộng 7 người kể cả tài xế) lưu thông ở chiều ngược lại.

Tai nạn giao thông Đà Nẵng: 7 Người bị thương , Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ - Ảnh 2.

Hậu quả, 7 người trên ô tô 7 chỗ bị thương tích, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, có 1 trẻ em bị rất nặng; 2 ô tô hư hỏng.

Tai nạn giao thông Đà Nẵng: 7 Người bị thương , Bệnh viện kích hoạt báo động đỏ - Ảnh 3.

Một cháu bé bị thương rất nặng

Theo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, khoảng 1 giờ sáng 12-10, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ xử lý cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Trong số 7 nạn nhân, có 1 bệnh nhân sinh năm 2024 gặp chấn thương sọ não nặng và đã được phẫu thuật, tiên lượng rất nặng. Ngoài ra, 2 ca chấn thương nặng đã phẫu thuật, hiện ổn định, các trường hợp còn lại đa vết thương đã phẫu thuật ổn định.

Các nạn nhân đang được chăm sóc hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Tin liên quan

Thi thể đeo ba lô chứa tảng đá nặng 20 kg nổi lên ở hồ thủy điện

Thi thể đeo ba lô chứa tảng đá nặng 20 kg nổi lên ở hồ thủy điện

(NLĐO) – Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm thân nhân của một thi thể khoảng 35 tuổi, được phát hiện nổi trên lòng hồ thủy điện.

Cháy lớn cạnh cửa hàng xăng dầu tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Lực lượng PCCC tại Đà Nẵng vừa khống chế thành công một vụ cháy lớn trên địa bàn.

Nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khu tái định cư dự án 4 tỉ USD ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư các khu tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Hoiana

tỉnh Quảng Ngãi bệnh viện đa khoa Quảng Nam tai nạn giao thông nghiêm trọng người bị thương Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo