Ngày 12-10, ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 7 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 rạng sáng cùng ngày, trên đường ĐT619 (còn gọi là đường 129) thuộc địa phận thôn Diêm Điền, xã Tam Xuân, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và ô tô 7 chỗ ngồi.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam kích hoạt báo động đỏ, cấp cứu các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Thời điểm trên, tài xế Dương Văn Hổ (SN 1972, trú phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe đầu kéo rơ-mooc lưu thông theo hướng từ TP Đà Nẵng đi tỉnh Quảng Ngãi, khi lưu thông tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ do ông Đinh Đông Dương (SN 1988, trú xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển (trên xe chở tổng cộng 7 người kể cả tài xế) lưu thông ở chiều ngược lại.

Hậu quả, 7 người trên ô tô 7 chỗ bị thương tích, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, có 1 trẻ em bị rất nặng; 2 ô tô hư hỏng.

Một cháu bé bị thương rất nặng

Theo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, khoảng 1 giờ sáng 12-10, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ xử lý cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

Trong số 7 nạn nhân, có 1 bệnh nhân sinh năm 2024 gặp chấn thương sọ não nặng và đã được phẫu thuật, tiên lượng rất nặng. Ngoài ra, 2 ca chấn thương nặng đã phẫu thuật, hiện ổn định, các trường hợp còn lại đa vết thương đã phẫu thuật ổn định.

Các nạn nhân đang được chăm sóc hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.