Thời sự

Tai nạn giao thông vẫn còn nhức nhối

Nguyễn Thế

Việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc

Chiều 6-1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Gần 10.500 người chết, 12.300 người bị thương

Khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tai nạn giao thông (TNGT) vẫn là nan đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân, đến an toàn xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù số vụ TNGT có xu hướng giảm nhưng nguy cơ, rủi ro tai nạn đối với các loại hình giao thông vẫn còn cao. Điều này đang đặt ra những thách thức rất lớn, không chỉ đối với TNGT mà còn cả ùn tắc giao thông, trên tất cả các loại hình: đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không. "Dù đã huy động một lực lượng liên bộ, liên ngành, liên địa phương lớn nhưng vấn đề tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng, chưa đáp ứng được mong mỏi chính đáng của mỗi người dân, đó là khi bước chân ra khỏi nhà, ai cũng mong được trở về an toàn" - Phó Thủ tướng nêu.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia, cho biết năm 2025, cả nước xảy ra 18.601 vụ TNGT, làm chết 10.491 người, bị thương 12.312 người (trong đó có 27 vụ đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 96 người, bị thương 74 người). Dù vậy, TNGT cả nước giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 5.312 vụ, tương đương giảm 2,21%; giảm 711 người chết, tương đương 6,35% và giảm 5.259 người bị thương, tương đương 29,93%). Trong năm 2025, toàn quốc xử lý 3,39 triệu trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền gần 6.850 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm phổ biến, như: nồng độ cồn, tốc độ, vượt đèn đỏ tiếp tục giảm; công tác kiểm soát lứa tuổi học sinh, sinh viên vi phạm trật tự ATGT được triển khai quyết liệt hơn. Có 25/34 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với năm 2024, trong đó 4 địa phương giảm trên 20% số người chết gồm Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lào Cai. Tuy nhiên, có 6/34 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT tăng, trong đó Cà Mau có số người chết do TNGT tăng 42%.

Tai nạn giao thông vẫn còn nhức nhối - Ảnh 1.

CSGT TP HCM kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe máy. Ảnh: ANH VŨ

Theo ông Lê Kim Thành, bên cạnh những điểm sáng, TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra - đặc biệt là với loại hình kinh doanh vận tải; TNGT với xe máy còn xảy ra khá phổ biến; ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP HCM vẫn diễn biến phức tạp, áp lực giao thông vẫn rất lớn trong giờ cao điểm khi lưu lượng phương tiện vượt quá năng lực hạ tầng. Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, cho biết theo báo cáo, số người chết do TNGT vẫn ở mức cao; bình quân mỗi ngày có 28,2 người tử vong. Trong đó, TNGT chết người chủ yếu xảy ra trên quốc lộ (36%), đường xã (27,25%), đường tỉnh (24,4%), trong khi cao tốc chiếm 1,12%. Thời gian tai nạn xảy ra nhiều nhất là buổi chiều tối và ban đêm.

Do đó, ông Bình đề nghị chuyển từ phương thức tuyên truyền sang giáo dục pháp luật giao thông; nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATGT cho học sinh; rà soát, đào tạo lại người đã được cấp giấy phép lái mô tô; đồng thời thay đổi tư duy tổ chức giao thông từ cao tốc đến đường đô thị, gắn với yêu cầu chống ùn tắc; quan tâm đến người yếu thế như người đi bộ, xe đạp, xe máy.

Gắn trách nhiệm bộ, ngành, địa phương

Kết luận hội nghị, cho rằng số người chết và bị thương do TNGT vẫn "ở mức rất đáng lo ngại", Phó Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phải phân công trách nhiệm để thực hiện nghiêm túc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và trang bị kiến thức pháp luật cho người tham gia giao thông phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ; không chỉ dừng ở khả năng điều khiển phương tiện mà phải gắn với ý thức trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an xây dựng phương án cụ thể về nội dung này để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng rà soát toàn diện công tác kiểm định, đánh giá an toàn kỹ thuật phương tiện. Về hạ tầng, Phó Thủ tướng lưu ý vấn đề các điểm đen, lối mở giao cắt, đặc biệt giữa đường sắt và đường bộ đã được chỉ ra nhiều năm, hiện mới xử lý được khoảng 70%. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính đặt mục tiêu năm 2026 xử lý đạt 100% các nguyên nhân trực tiếp này. Đối với quốc lộ, tỉnh lộ và đường nông thôn, Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành tiêu chuẩn an toàn cho từng loại đường, xác định rõ tốc độ, tổ chức giao cắt, không coi đường nông thôn là chỉ dành cho người đi bộ. Việc rà soát phải hoàn thành trong quý II/2026...

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì chiến dịch kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; làm rõ nguyên nhân vi phạm từ người lái, chủ doanh nghiệp, phương tiện, công tác kiểm soát và điều kiện hạ tầng, trong đó có việc thiếu điểm dừng nghỉ, logistics trên các tuyến đường dài. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình giáo dục pháp luật giao thông cụ thể trong nhà trường; kết hợp gia đình - nhà trường khi triển khai thực hiện. Ngoài ra, việc kiểm soát nồng độ cồn, coi hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt ngưỡng quy định là hành vi nguy hiểm; yêu cầu phấn đấu 90%, tiến tới 100%, người điều khiển phương tiện không vi phạm.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ liên quan xây dựng phương án kết thúc hoạt động Ủy ban ATGT quốc gia, đề xuất mô hình tổ chức mới hiệu lực, hiệu quả hơn, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. "Mô hình mới gắn trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự ATGT" - Phó Thủ tướng nói. 

TP HCM: Hướng tới hệ thống quản lý giao thông liên vùng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường cho biết: Năm 2025, thành phố xảy ra 2.106 vụ tai nạn giao thông, khiến 1.039 người chết. So với năm trước, cả 3 tiêu chí đều giảm.

Tai nạn giao thông vẫn còn nhức nhối - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHƯ NGỌC

Hiện thành phố không còn các điểm thường xuyên xảy ra TNGT. Tuy nhiên, vẫn còn 22 điểm tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, chủ yếu tập trung trên các trục giao thông chính. Sau sáp nhập, TP HCM cần xây dựng một hệ thống quản lý giao thông thống nhất, hiện đại, mang tính liên vùng. "TP HCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kết nối và chia sẻ 1.316 camera phục vụ công tác giám sát, điều hành giao thông và hỗ trợ xử phạt nguội; quản lý, thu phí sử dụng lòng đường, vỉa hè đúng quy định, hiệu quả; cải tạo vỉa hè tại 99 tuyến đường (tổng chiều dài 107,6 km) và hoàn thiện 6 km làn đường dành riêng cho xe đạp..." - ông Bùi Xuân Cường nói.

A.Vũ


Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, 94 người tử vong vì tai nạn giao thông

Bốn ngày nghỉ Tết Dương lịch, 94 người tử vong vì tai nạn giao thông

(NLĐO)- Trong bốn ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, trên toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm chết 94 người, bị thương 154 người.

Inforgraphic: Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

(NLĐO)- Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ nhằm huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Thông điệp của CSGT TPHCM về tai nạn giao thông trong dịp đầu năm

(NLĐO) - Tai nạn giao thông không chỉ cướp đi tính mạng của người tham gia giao thông mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình, người thân và xã hội.

tai nạn giao thông giấy phép lái xe nồng độ cồn Bộ Công an kiểm tra nồng độ cồn
