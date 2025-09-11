Hơn 13 giờ 30 phút chiều 11-9, ô tô tải biển số Đồng Nai đi trên Quốc lộ 51, hướng Vũng Tàu đi Biên Hòa khi qua xã An Phước (Đồng Nai), xe tải bất ngờ tông 2 ô tô 5 chỗ và một xe tải phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn

Cú tông mạnh khiến các xe lao vào dải phân cách giữa đường và hư hỏng nặng. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục lao nhanh về phía trước chừng 100 m tông tiếp vào ô tô 7 chỗ đang chờ đèn đỏ.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 xe tải và 6 ô tô hư hại, một số người bị thương. Một ô tô 7 chỗ tông văng dải phân cách cứng, lao qua làn đường ngược lại, phần đầu xe hư hỏng nặng.

Do các xe chắn ngang đường khiến Quốc lộ 51 hướng Vũng Tàu đi Biên Hòa ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT Trạm Ngã ba Thái Lan (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) đã đến khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các xe hư hại và ùn tắc kéo dài



