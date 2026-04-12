Thời sự

Tai nạn nghiêm trọng, chiếc xe băng ngang đường sắt tại lối đi tự mở, 3 người thương vong

Cao Nguyên

(NLĐO) - Xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở trái phép thì bị tàu SE9 tông trúng khiến 3 người thương vong.

Chiều 12-4, lãnh đạo UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa tàu SE9 và xe công nông, khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, tàu SE9 khi lưu thông trên tuyến đường sắt theo hướng Bắc vào Nam, khi đến Km 1174+300 đã va chạm xe công nông băng qua đường sắt, tại lối đi tự mở trái phép.

Tàu hỏa SE9 tông xe công nông , 3 người thương vong tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở khiến 3 người thương vong

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tổ lái tàu SE9 phát hiện phương tiện băng qua nên đã hãm phanh khẩn cấp nhưng không kịp. Cú tông khiến xe công nông bị hất văng, lật ra ngoài khu vực đường ray.

Hậu quả vụ tai nạn khiến em Trần Hữu T. (SN 2016) tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân khác gồm Trần Nhật L. (SN 2019) và ông Trần Quang Mẫn (khoảng trên 60 tuổi, cùng trú xã Ô Loan) bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện bị hư hỏng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe công nông băng qua đường sắt tại lối đi tự mở, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Sau khi xảy ra sự việc, tổ lái tàu đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương xử lý ban đầu, bố trí người ở lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Sau khoảng 30 phút, đoàn tàu SE9 tiếp tục hành trình.


