Tai nạn trên cao tốc, tài xế xe tải mắc kẹt trong ca-bin

Vào khoảng 7 giờ ngày 11-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận tin báo có người mắc kẹt sau tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An.

Tài xế xe tải mắc kẹt trong ca-bin sau vụ tai nạn trên cao tốc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay sau khi nhân được thông tin, đơn vị đã chỉ đạo Đội số 4 huy động lực lượng, phương tiện cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tại hiện trường, xe tải mang BKS 50H-611.xx va chạm với xe tải mang BKS 63H-048.xx, tài xế xe tải 50H-611.xx bị mắc kẹt trong ca-bin.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng sử dụng thiết bị chuyên dụng, banh tách phần cấu kiện chèn ép lên người nạn nhân. Đến 8 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được nạn nhân ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.