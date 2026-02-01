Tai nạn xe máy tại Huế lúc rạng sáng, 2 người chết tại chỗ

Sáng 1-2, UBND phường Hương An, TP Huế xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Vụ tai nạn xe máy tại Huế khiến 2 người tử vong

Thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra vào lúc 1 giờ 53 phút cùng ngày ở trên tuyến Quốc lộ 1 (đường Lý Thái Tổ), thuộc phường Hương An. Nguyên nhân ban đầu có thể là do xe máy tự ngã dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, xe máy hiệu Wave biển số 75F1-964.xx do nam thiếu niên 15 tuổi, tên T. (ngụ ở đường Lịch Đợi, TP Huế) điều khiển, chở theo H.T.K. (17 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Huệ) và Đ.S. (19 tuổi, ngụ ở đường Bùi Thị Xuân, TP Huế), khi đi đến vị trí trên thì xảy ra tai nạn khiến T. và S. tử vong tại chỗ.

Riêng em K. bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an phường Hương An đã có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng liên quan làm rõ vụ tai nạn.