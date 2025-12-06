HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tài sản tỉ phú thế giới phá kỷ lục

Xuân Mai

Thế giới có tổng cộng 2.919 tỉ phú. Đây là con số cao nhất kể từ khi ngân hàng này bắt đầu thống kê vào năm 1995.

Theo báo cáo công bố hôm 4-12 của Ngân hàng Đầu tư và dịch vụ tài chính UBS (Thụy Sĩ), số lượng tỉ phú trên toàn thế giới cũng như tổng tài sản của họ đã chạm mức cao kỷ lục trong năm nay, chủ yếu nhờ vào đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Tính đến ngày 4-4, thời điểm UBS hoàn tất việc thu thập dữ liệu cho báo cáo, thế giới có tổng cộng 2.919 tỉ phú. Đây là con số cao nhất kể từ khi ngân hàng này bắt đầu thống kê vào năm 1995.

"Bất chấp những biến động, việc giá cổ phiếu công nghệ và tài sản tài chính nhìn chung đều tăng đã đẩy tổng tài sản của các tỉ phú lên mức cao mới" - UBS nhận định. Cụ thể, con số này đã đạt mốc 15,8 ngàn tỉ USD, tăng 13% trong vòng 12 tháng. Sự xuất hiện của 237 tỉ phú mới cũng góp phần vào sự gia tăng này, trong đó 128 người đến từ châu Á - Thái Bình Dương.

Tài sản tỉ phú thế giới phá kỷ lục - Ảnh 1.

Hai tỉ phú Elon Musk và Jensen Huang. Ảnh: AP

Theo thống kê, khối tài sản của các tỉ phú công nghệ đã tăng gần 25%, cán mốc 3 ngàn tỉ USD. Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi đà tăng giá cổ phiếu tại các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) như Meta, Oracle và Nvidia. Theo UBS, 6 tỉ phú công nghệ Mỹ có mức tăng trưởng tài sản lớn nhất đã bỏ túi thêm tổng cộng 171 tỉ USD, đồng nghĩa tài sản mỗi người tăng trung bình thêm 28,5 tỉ USD. Sự gia tăng đột biến này gắn liền với năng lực AI của các công ty mà họ sở hữu, từ sản xuất chip nền tảng cho đến hạ tầng điện toán đám mây vận hành bằng AI.

Tổng số tỉ phú tại Mỹ tăng lên 924 người, chiếm gần 1/3 tổng số tỉ phú trên toàn cầu. Trung Quốc hiện có 470 tỉ phú, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ. Ngoài ra, số lượng tỉ phú tự thân tiếp tục tăng, với 196 doanh nhân trở thành tỉ phú mới, sở hữu tổng tài sản 386,5 tỉ USD.

Tài sản bình quân của 374 nữ tỉ phú toàn cầu tăng 8,4% lên 5,2 tỉ USD. Ngành tiêu dùng và bán lẻ là lĩnh vực hàng đầu thúc đẩy tài sản của các nữ tỉ phú. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng ghi nhận tỉ lệ tỉ phú nữ tự thân cao nhất so với các khu vực khác.

Trong cuộc khảo sát của UBS đối với các khách hàng tỉ phú từ tháng 7 đến tháng 9, giới siêu giàu chỉ ra rằng thuế quan, địa chính trị và bất ổn về chính sách là những rủi ro hàng đầu trong năm 2026. UBS chỉ ra rằng mức độ lo lắng của các tỉ phú thay đổi tùy theo nơi họ sống. Chẳng hạn như ở châu Á - Thái Bình Dương, 75% tỉ phú lo ngại về thuế quan. Còn tại Mỹ, 70% tỉ phú lo ngại lạm phát cao hoặc nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột địa chính trị lớn.


