Tài tử "Nghề siêu khó" qua đời trong xe hơi

Ngày 4-8, Sở cảnh sát phía Đông Yongin ở Gyeonggi-do, xác nhận Song Young-kyu đã tử vong trong xe hơi tại một khu chung cư. Một người quen với nam diễn viên đã báo cáo sự việc cho cảnh sát và lực lượng chức năng đã đến hiện trường điều tra.

Diễn viên Song Young-kyu qua đời

Cảnh sát không tìm thấy dấu hiệu phạm tội hoặc tác động từ ngoại lực cũng như di chúc tại hiện trường. Họ đang thẩm vấn các thành viên trong gia đình của Song Young-kyu và cũng đang xem xét có nên tiến hành khám nghiệm thi thể hay không.

Ngày 19-6, Song Young-kyu vướng bê bối say rượu lái xe và vụ việc đã được chuyển sang cho bên viện kiểm sát với hình thức không tạm giam. Khi tin tức này lan tỏa, nhiều bình luận chỉ trích nam diễn viên xuất hiện trên mạng.

Ông đã phải từ bỏ vai diễn trong vở kịch "Shakespeare In Love". Ngoài ra, các phim "The Defects" và "The Winning Try" đã thông báo quyết định cắt bỏ các cảnh quay của nam diễn viên càng nhiều càng tốt.

Tang lễ của Song Young-kyu sẽ được tổ chức ngày 6-8, linh cữu quàn ở Nhà tang lễ Bệnh viện Davos, nơi an táng là Công viên Tưởng niệm Hambaeksan.

Song Young-kyu nổi tiếng nhờ vai diễn trong nhiều phim: "Baseball Girl", "A French Woman", "Tomb of the River", "The Desperate Chase"…