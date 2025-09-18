HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Tài xế bị xe tải mình vừa điều khiển ép tử vong

Đức Ngọc

(NLĐO) - Lùi xe vào garage xong, anh C. xuống kiểm tra. Bất ngờ chiếc xe tải chuyển động, ép tài xế vào tường khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn hi hữu trên xảy ra vào cuối giờ chiều 17-9, tại khu vực chợ Diễn Xuân, xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An.

Tài xế bị xe tải mình vừa điều khiển ép tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong thương tâm. Ảnh: D. Châu

Vào thời gian trên, theo thông tin ban đầu, anh N.V.C. (trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe tải lùi vào garage. 

Sau đó, nam tài xế xuống kiểm tra phía đầu phương tiện rồi đi vòng sang phía bên lái. Lúc này, bất ngờ chiếc xe chuyển động khiến anh C. bị chèn mắc kẹt giữa cánh cửa xe và bờ tường.

Phát hiện sự việc, người dân đã tìm cách đưa anh C. ra khỏi khu vực bị mắc kẹt nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Người chạy xe bán tải bị chính xe đè chết thương tâm

Người chạy xe bán tải bị chính xe đè chết thương tâm

(NLĐ0)-Tại hiện trường xe bán tải bị lật ngửa, đè lên thị thể tài xế. Lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Tây Ninh đã di chuyển phương tiện để đưa thi thể tài xế ra ngoài.

Con lái công nông, lật xe đè chết mẹ ruột

(NLĐO)- Chiều ngày 10-7, ông Võ Tấn Thảo, Trưởng Công an xã An Mỹ (huyện Tuy An, Phú Yên) cho biết: một vụ tai nạn xe công nông vừa xảy ra tại địa phương, làm một người chết.

Đỗ xe giữa dốc, xe trôi ngược đè chết chủ

Trong khi đỗ xe trên đầu dốc, xuống xe để tìm chỗ đổ cát, lái xe Lưu Văn Thức (SN 1976, ngụ xã Ngọc Xuân, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) đã bị chiếc xe tải của mình trôi ngược lại đè chết.

