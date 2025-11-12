Tài xế đâm xe vào đám đông, bị nhiều người vây đánh: Tạm giữ 10 đối tượng

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa vào ngày 10-11.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V. Hậu

Trước đó, theo cơ quan công an, vào chiều 10-11, quán Nguyệt Ốc do Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Khánh) và H.T.M.N. (SN 1993, trú tại phường Thái Hòa) cùng nhau làm chủ, có tổ chức khai trương quán.

Khoảng 20 giờ 30 phút, cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng với một số người bạn đến quán ăn uống. Tại đây, nghĩ rằng mình gọi món nhưng phục vụ chậm nên Hùng và Vượng đã xảy ra xích mích, cãi vã. Thời điểm này, chị X. vợ của Hùng điều khiển xe ô tô dừng bên đường đối diện quán để chờ đón Hùng về nhà.

Khi thấy Hùng lên xe ô tô, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường chửi bới. Bức xúc, Hùng đã điều khiển xe ô tô hướng về đám đông người, trong đó có Vượng, hậu quả làm 2 người bị thương tích nhẹ, ngay sau đó Hùng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào xe ô tô do Hùng điều khiển, đồng thời sử dụng xe ô tô đuổi theo xe của Hùng.

Cơ quan công an tạm giữ hình sự 10 đối tượng liên quan. Ảnh: V. Hậu

Quá trình đuổi theo, xe của nhóm người trong quán đã tạt đầu, va chạm với ô tô của Hùng khiến Hùng cùng những người ngồi trên xe xuống xe bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an phường Thái Hòa chủ trì, phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8, các phòng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường để tập trung điều tra, làm rõ.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng có các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản... để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.