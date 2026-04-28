Pháp luật

Tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn sau khi tông tử vong nữ công nhân môi trường

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi tông tử vong nữ công nhân vệ sinh môi trường, tài xế đã lái xe ô tô rời khỏi hiện trường.

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ Hoàng Trọng Tuân (SN (1994, trú xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến một nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

- Ảnh 1.

Hoàng Trọng Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 22 giờ 55 ngày 26-4, bà T.T.M. (SN 1971, trú phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), công nhân vệ sinh của Công ty CP Thương mại và Đô thị Thái Nguyên, đang quét dọn trên đường Phan Đình Phùng, thuộc tổ 8, phường Phan Đình Phùng.

Thời điểm này, một ô tô Mazda CX-5 màu trắng lưu thông cùng chiều bất ngờ tông mạnh từ phía sau, khiến bà M. bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại cứu giúp mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm phương tiện và người gây tai nạn.

Sau gần 48 giờ điều tra, lực lượng chức năng xác định người lái xe là Hoàng Trọng Tuân (SN 1994, trú xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và triệu tập để làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuân thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn khiến bà M. tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Gây tai nạn rồi lái xe bỏ trốn, tài xế bị camera tố giác

Gây tai nạn rồi lái xe bỏ trốn, tài xế bị camera tố giác

(NLĐO)- Do chạy quá tốc độ, tài xế không thắng kịp đã cán qua một người nằm giữa đường. Biết mình gây tai nạn, tài xế bỏ chạy nhưng bị camera an ninh “tố”.

Ô tô chở thuốc lá lậu tông chết người, tài xế bỏ trốn

(NLĐO) - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, tài xế và những người đi trên xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắt tài xế bỏ trốn 1 tháng sau khi tông chết người trên QL 1

(NLĐO) - Mặc dù không còn lái chiếc xe gây tai nạn chết người, nhưng tài xế bỏ trốn đã bị công an bắt giữ 1 tháng sau vụ tai nạn.

phòng cảnh sát hình sự vệ sinh môi trường đáng chú ý đi cấp cứu Bắt tài xế Công an tỉnh Thái Nguyên bỏ trốn
