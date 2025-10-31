Tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong ra đầu thú

Sáng 31-10, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết tài xế gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đầu thú.

Bước đầu xác định tài xế là ông Trần Văn C. (SN 1968, trú thôn 1, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai) và phương tiện là xe 7 chỗ BKS 81A-268.xx.

Tài xế xe 7 chỗ tông từ phía sau khiến người phụ nữ tử vong đã ra đầu thú

Kết quả kiểm tra phát hiện ông Trần Văn C. có nồng độ cồn ở mức 0,026 mg/l, có giấy phép lái xe hạng C; xe 7 chỗ BKS 81A-268.xx còn thời hạn đăng kiểm.

Như đã thông tin, hơn 16 giờ chiều qua (30-10), bà Nguyễn Thị Kim T. (SN 1986, trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 14, theo hướng xã Chư Pah về xã Biển Hồ. Khi đến địa phận thôn 7, xã Biển Hồ thì bị ô tô chạy cùng chiều, tông từ phía sau.

Bà Nguyễn Thị Kim T. bị hất văng khỏi xe máy bay lên không trung rồi rơi xuống đường. Xe máy của bà Kim T. tiếp tục va chạm với xe máy do ông Ksor K. (SN 1959,trú làng Bui, Xã Biển Hồ, tỉnh Gia lai) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ việc được camera ghi lại

Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Kim T. tử vong tại bệnh viện, ông Ksor K. bị thương vùng bụng đang cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211.

Sau vụ tai nạn, tài xế điều khiển ô tô bỏ chạy khỏi hiện trường. Cơ quan công an đã lần theo hướng di chuyển của tài xế và phát hiện xe chạy về phía cánh rừng cao su.



Đến 17 giờ cùng ngày, tài xế Trần Văn C. tới công an đầu thú.

