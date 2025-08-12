HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tài xế không có giấy phép lái xe còn chở dư 21 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

Cao Nguyên

(NLĐO) - CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe khách nhồi nhét 67 người, tài xế không có giấy phép lái xe, bị xử phạt 234,5 triệu đồng.

Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát hiện, lập biên bản tài xế xe khách không có giấy phép lái xe (GPLX), chở vượt 21 người so với quy định.

Tài xế không có giấy phép lái xe chở dư 21 người bị phạt 234 triệu đồng - Ảnh 1.

Tài xế không có GPLX, chở vượt 21 người so với quy định

Trước đó, chiều 11-8, tại Km172+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) đã dừng kiểm tra xe khách BKS: 37F-004.68.

Lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở tổng cộng 67 người, trong khi xe khách này chỉ được phép chở tối đa 46 người. 

Tiếp tục kiểm tra giấy tờ liên quan, tài xế Hoàng Viết Hùng (SN 1986, ngụ tỉnh Nghệ An) không có GPLX (đang bị Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi tước).

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, tài xế bị phạt 19 triệu đồng với lỗi không có GPLX, phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách, phạt 58 triệu đồng đối với chủ xe giao phương tiện  cho người không có GPLX điều khiển và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách. Tổng số tiền xử phạt là 234,5 triệu đồng.

(NLĐO) – Không chỉ vừa lái ô tô vừa cầm mic hát karaoke, người phụ nữ còn chở quá số người quy định, trong đó cho 2 người ngồi ở ghế phụ.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai làm 6 người chết: Xe chở quá số người quy định

(NLĐO) - Chiếc xe tải chở mì gây tai nạn thảm khốc khi lao xuống vực sâu 70m làm 6 người chết ở Gia Lai đã chở 9 người, trong khi theo quy định thì chiếc này chỉ chở 2 người.

Tạm giữ xe khách hết hạn kiểm định chở quá số người vào Nam

(NLĐO)- Hàng chục hành khách phải trả tiền mỗi vé đến hơn 1,6 triệu đồng để vào Nam nhưng hiện bị "mắc kẹt" tại Đà Nẵng do xe khách bị vi phạm.

giấy phép lái xe chở vượt số người quy định tài xế công an tỉnh Đắk Lắk
