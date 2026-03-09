HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Tài xế ở TPHCM nói lý do chuyển làn ẩu, gây bức xúc cộng đồng mạng

Anh Vũ

(NLĐO) - Do muốn quay đầu xe dưới chân cầu vượt, ông H.M.T đã chuyển làn ẩu. Vụ việc được camera ghi lại.

CLIP: Camera ghi lại vụ việc.

Ngày 9-3, Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT-Công an TPHCM) đã xử phạt ông H.M.T (37 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt) do chuyển làn ẩu trên đường.

img

Đội CSGT An Sương làm việc với ông H.M.T

Trước đó, Đội CSGT An Sương ghi nhận trên mạng xã hội về một xe tải có hành vi chuyển làn qua dãy cọc tiêu phân làn dưới chân cầu vượt Tân Thới Hiệp, đường Đỗ Mười.

Đánh giá ô tô tải biển số 50H-510.35, lưu thông hướng từ ngã tư An Sương đi chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đã có hành vi chuyển làn không đúng nơi cho phép nên vào cuộc xử lý.

Qua tra cứu, chủ phương tiện là Công ty TNHH DV VT Loan Nhi, địa chỉ tại xã Tân Vĩnh Lộc. Đội CSGT An Sương đã phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc mời chủ phương tiện và người điều khiển xe đến làm việc.

Ông T. sau đó đã đến trụ sở làm việc và thừa nhận là người trực tiếp điều khiển phương tiện trong clip phản ánh. Ông T. cho biết lúc 15 giờ 29 ngày 2-3 khi lưu thông trên đường Đỗ Mười, do muốn quay đầu xe dưới chân cầu vượt nhưng đã đi quá vị trí được phép chuyển làn nên điều khiển xe chuyển làn qua khu vực có cọc tiêu phân làn.

Đội CSGT An Sương lập biên bản vi phạm hành chính ông T. về hành vi "điều khiển xe ô tô chuyển làn đường không đúng nơi cho phép" và ra quyết định xử phạt theo đúng quy định.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi này, ông H. sẽ bị phạt 600.000 - 800.000 theo Nghị định 168/2024.


