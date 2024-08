Tài xế ôtô con đánh võng trước xe đầu kéo bị khởi tố

Ngày 26-8, Công an TP Hải Phòng cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, trú tại thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang huyện Vĩnh Bảo) để điều tra về tội danh trên.



Vụ việc lái xe ôtô con đánh võng trước xe đầu kéo được đăng tải trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 10-6, trên mạng xã hội facebook đăng tải một clip xe ôtô 4 chỗ màu trắng đánh võng trước đầu xe ôtô kéo theo sơ-mi rơ-moóc. Vụ việc được camera hành trình của phương tiện tham gia giao thông ghi lại 13 giờ 8 phút ngày 8-6.

Cùng với đó, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cũng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc qua số điện thoại công khai.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Bảo khẩn trương tiến hành xác minh xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Tài xế xe ôtô con Nguyễn Tuấn Anh

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định sự việc xảy ra tại Km 19 + 933 đến KM 19 + 300 thuộc đường quốc lộ 37 địa phận xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, trú tại thôn Nhân Giả, xã Vinh Quang huyện Vĩnh Bảo) là chủ xe ôtô màu trắng BKS 15K-102.07 đã có hành vi đánh võng trước đầu xe ôtô kéo theo sơ-mi rơ-moóc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất an ninh trật tự.

Hiện, Công an huyện Vĩnh Bảo đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nghiêm tài xế Nguyễn Tuấn Anh theo quy định của pháp luật.