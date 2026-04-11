Tài xế xe container lạng lách sau mâu thuẫn giao thông ở TPHCM

Ngày 11-4, Công an phương Linh Xuân, TPHCM đã lập hồ sơ, xử lý 2 tài xế cãi vã, xô đẩy nhau trên quốc lộ.

Hai tài xế dừng xe giữa quốc lộ cãi vã, xô đẩy nhau.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh tài xế xe tải và xe container dừng xe ngay trên Quốc lộ 1 (đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân), đoạn trước Khu chế xuất Linh Trung, rồi cãi vã, xô đẩy qua lại. Sau đó, cả 2 lên xe rời đi.

Đáng nói, sau khi rời đi, tài xế xe container đã lạng lách, chèn ép xe tải. Vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 1 có đông xe cộ đã gây mất an ninh trật tự.

Vụ việc được xác định xảy ra hôm 9-4, khi dòng xe đang lưu thông từ cầu vượt Linh Xuân đi tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng công an đang xác định nếu người điều khiển phương tiện dừng, đỗ gây cản trở giao thông hoặc có ứng xử không phù hợp thì sẽ xem xét, xử lý theo quy định.