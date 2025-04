Tài xế xe tải bỏ trốn sau khi gây tai nạn chết người

Ngày 17-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bắt giữ N.V.T. (ngụ tỉnh Hưng Yên) và phương tiện xe ô tô trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đi xe đạp tử vong.

Chiếc ô tô do N.V.T. điều khiển gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 13-4, tài xế N.V.T. điều khiển xe tải di chuyển trên tuyến đường Quốc Lộ 47B thuộc địa phận xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khi đi đến Km 21+900, do không chú ý quan sát nên ô tô do tài xế T. điều khiển đã tông vào ông L.T.C. (SN 1937; ngụ xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đang đi xe đạp di chuyển phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn đã làm ông C. tử vong.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế T. điều khiển xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo quy định.