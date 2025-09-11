Talk show "Giao thông đột phá cho siêu đô thị"

Từ ngày 1-7-2025, TP HCM, Bình Dương và Bà Rịa- Vũng Tàu chính thức hợp nhất thành TP HCM mới.

Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Giao thông đột phá cho siêu đô thị".

Việc hợp nhất 3 địa phương sẽ củng cố vị thế "đầu tàu" của TP HCM, hình thành siêu đô thị vùng. Tuy nhiên, cũng đặt ra nhiều thách thức cần vượt qua, đặc biệt là hạ tầng giao thông, chìa khóa mở không gian phát triển, hạ chi phí logistics, rút ngắn thời gian di chuyển và kích hoạt những cực tăng trưởng mới. TP HCM cần đi nhanh nhưng bền vững, đầu tư lớn nhưng hiệu quả và đồng bộ từ quy hoạch đến vận hành.

Tại talkshow, các diễn giả đã nêu hiện trạng và nêu những giải pháp cho giao thông cho siêu đô thị TP HCM.

Diễn giả gồm: Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên & Môi trường TP HCM.

Ths Trần Quang Hòa, Viện Quản lý & Sáng tạo Zug- Thụy Sĩ.

Thạc sĩ Mai Thế Hoàng, Giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM.