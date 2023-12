Tầm cao mới quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Báo chí quốc tế đánh giá cao, tích cực

Đã 6 năm kể từ sau chuyến thăm Việt Nam lần gần đây nhất, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn sẽ củng cố niềm tin chính trị giữa hai nước và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi.

Đó là bình luận trong bài viết với tựa đề: "Cùng nhau hợp tác vì tình hữu nghị Trung Quốc - Việt Nam lâu dài" của hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc). Tân Hoa xã cho rằng mối quan hệ đặc biệt "tình hữu nghị, tình anh em" Việt - Trung đã mang lại lợi ích cho Nhân dân hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình và phát triển trong khu vực và thế giới.

Theo Tân Hoa xã, sự hợp tác Việt - Trung đã đạt đến tầm cao mới khi hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong năm nay. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều coi sự phát triển của nhau là cơ hội phát triển của mình, đồng thời triển vọng hai nước cùng hợp tác theo con đường chủ nghĩa xã hội và thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương là rất tươi sáng. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tạo thêm động lực mới cho sự ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Báo chí các nước cũng đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tờ báo lớn The Nikkei của Nhật Bản nêu bật tầm quan trọng về chiến lược của Việt Nam đang gia tăng ở khu vực. Còn theo The Japan Times, hàng chục văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực được lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc ký kết. Báo The Independent (Anh) nhấn mạnh Việt Nam có vai trò chiến lược ngày càng quan trọng về an ninh và kinh tế ở Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm, với kim ngạch thương mại song phương đạt 175,6 tỉ USD vào năm 2022.

Kênh Channel NewsAsia (Singapore) bình luận đây sẽ là một cột mốc lịch sử mới trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, bao gồm các cuộc thảo luận về việc đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Còn Báo Khmer Times (Campuchia) nêu bật chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc - Việt Nam và tăng cường mối quan hệ song phương khi cả hai bên tìm cách vun đắp và xây dựng tình hữu nghị truyền thống "đồng chí, anh em".

Xuân Mai