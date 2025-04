Tạm đình chỉ điều tra vụ mất 37,5 ha rừng ở sân golf The Dàlat At 1200

Vào tháng 7-2024, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chuyển hồ sơ cho Công an huyện Đơn Dương điều tra vụ việc mất 37,5 ha rừng tại sân golf The Dàlat At 1200 do Công ty TNHH Acteam International làm chủ đầu tư.