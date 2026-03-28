Tạm đình chỉ nhà trẻ tư thục sau vụ trẻ nghi nghẹn thức ăn tử vong

Ngày 28-3, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hảo (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tạm đình chỉ nhà trẻ tư thục Mầm Xanh sau vụ trẻ nghi nghẹn thức ăn tử vong.

Trước đó, vào sáng 23-3, cháu N.T.K.L. (sinh ngày 23-5-2025, ngụ thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo) được gửi tại nhà trẻ tư thục Mầm Xanh do bà Phạm Thị Tú làm chủ.

Khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, trong lúc được cho ăn cháo, cháu L. có dấu hiệu bị nghẹn. Giáo viên và nhân viên cơ sở đã tiến hành sơ cứu, đồng thời liên hệ gia đình đưa cháu đến Trạm Y tế xã Vĩnh Hảo cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Vĩnh Hảo đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp xác minh, đồng thời tổ chức thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Gia đình đã tổ chức mai táng cho cháu vào ngày 24-3.

Lãnh đạo UBND xã cho biết cơ sở mầm non này có giấy phép hoạt động và tại thời điểm xảy ra vụ việc có lắp đặt camera giám sát.

Địa phương đã báo cáo nhanh đến cơ quan cấp trên, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của nhà trẻ để phục vụ công tác điều tra. Gia đình và nhà trường đã làm việc bước đầu với nhau.