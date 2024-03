Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan

Bà Hoàng Thị Thúy Lan thời điểm còn tại vị. Ảnh: V.P

Ngày 9-3, tin từ Tổng Thư ký Quốc hội cho biết ngày 7-3, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1000/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa XV, theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, đại biểu Quốc hội khóa XV, kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cáo buộc bà Hoàng Thị Thúy Lan có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 26-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can, gồm: Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi "Hậu Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group, và Nguyễn Hồng Sơn, là lao động tự do, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can trên bị cáo buộc vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ đầu tháng 3 này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết trong quá trình điều tra bước đầu xác định Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, là công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp. Tuy nhiên, từ 2015 đã phát triển mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc vào Nam. Đến nay, công ty này có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỉ đồng.