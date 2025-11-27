HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Tạm dừng dịch vụ khám sức khoẻ một phòng khám ở Hưng Yên

D.Thu

(NLĐO) - Sở Y tế Hưng Yên tạm dừng dịch vụ khám sức khoẻ tại Phòng khám Hưng Hà Phố Nối, đồng thời thu hồi giấy phép một phòng khám y học cổ truyền.

Sở Y tế Hưng Yên vừa có thông báo về việc tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ tại Phòng khám đa khoa Hưng Hà Phố Nối (Chi nhánh Công ty cổ phần y tế Hưng Hà Phố Nối, Hưng Yên).

Tạm dừng hoạt động khám sức khỏe 1 phòng khám khác 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 - Ảnh 1.

Phòng khám đa khoa Hưng Hà Phố Nối bị yêu cầu tạm dừng dịch vụ cung cấp giấy khám sức khoẻ. Ảnh: Internet

Thời gian tạm dừng hoạt động khám sức khỏe từ ngày 28-11-2025 cho đến khi có thông báo mới của Sở Y tế tỉnh. Trong thời gian tạm dừng, phòng khám có trách nhiệm không được khám sức khoẻ dưới mọi hình thức.

Phòng khám phải thông báo việc tạm dừng hoạt động khám sức khoẻ đến các cơ quan, tổ chức có liên quan và trên trang thông tin điện tử của phòng khám, niêm yết công khai tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Phòng khám chỉ được hoạt động khám sức khoẻ trở lại sau khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và những điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động khám sức khỏe và có văn bản cho phép thực hiện của Sở Y tế Hưng Yên.

Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên đã ký quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Thịnh Xuân Đường (địa chỉ số 199 Bùi Sỹ Tiêm, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên).

img

Quyết định thu hồi giấy phép phòng khám bệnh

Lý do thu hồi là do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đơn đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở đã nộp lại giấy phép hoạt động. 

Theo quyết định của Sở Y tế, Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền Thịnh Xuân Đường không được hoạt động khám bệnh, chữa bệnh dưới bất kỳ hình thức nào kể từ ngày quyết định được ký, ban hành.

    Thông báo