Tạm dừng đón khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm dừng đón khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa thông báo tạm dừng đón khách viếng mộ tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) để khắc phục hậu quả bão số 10.

Tạm dừng đón khách viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh 1.

Cảnh quan thơ mộng khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 3-10, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát đi thông báo về việc tạm dừng hoạt động đón tiếp cán bộ, nhân dân và du khách đến viếng mộ Đại tướng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình (cũ) – nay là xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến có một số hạng mục bị hư hại, cần thời gian để khắc phục, sửa chữa. Trong thời gian này, việc đón tiếp khách viếng mộ sẽ tạm ngưng để đảm bảo an toàn cũng như điều kiện cảnh quan, trật tự tại khu mộ.

Gia đình Đại tướng cho biết sẽ sớm mở cửa trở lại khi công tác khắc phục hoàn tất, để tiếp tục phục vụ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và du khách đến dâng hương, tưởng niệm Đại tướng.

Những năm qua, Khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành điểm đến linh thiêng, thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách cả nước về thăm viếng.

Tin liên quan

Nhiều người lỡ hẹn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì không nắm giờ quy định

Nhiều người lỡ hẹn viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp vì không nắm giờ quy định

(NLĐO) - Dòng người đổ về bày tỏ lòng thành kính Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhưng không ít người tiếc nuối ra về khi khu mộ đóng cửa ngoài khung giờ quy định.

Hình ảnh xúc động tại Lễ an táng phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến

(NLĐO) - Phần mộ của bà Đặng Bích Hà nằm bên trái phần mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đầu tựa vào dãy núi, hướng ra biển Đông rộng lớn, thể hiện sự gắn kết, thủy chung giữa bà và vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc.

Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến

(NLĐO) - Theo thông tin từ gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bà Đặng Bích Hà, phu nhân của Đại tướng, sẽ được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình

Quảng Trị đảm bảo an toàn Đại tướng Võ Nguyên Giáp khắc phục hậu quả viếng mộ vũng chùa - đảo Yến tạm dừng đón khách mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp xã Phú Trạch bão số 10 bualoi tạm dừng đón khách viếng mộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo