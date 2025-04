Tạm dừng việc nghiên cứu quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng diện tích 70 ha

Sáng 22-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc dừng việc nghiên cứu quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi.

Dự án lò hỏa táng và công viên sinh thái tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên phải dừng triển khai do người dân không đồng thuận

Trước đó, ngày 21-4, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 3205 về việc tạm dừng việc nghiên cứu quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu.

UBND tỉnh Nghệ An giao cho huyện Diễn Châu thông báo đến nhân dân xã Diễn Lợi biết để phối hợp thực hiện, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung khác liên quan tại xã Diễn Lợi theo đúng quy định, không để ảnh hưởng tới tình hình kinh tế, xã hội tại địa bàn.

Được biết, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất nước, dân số đứng thứ 4 cả nước với khoảng 3,4 triệu người, đứng sau Hà Nội, TP HCM và Thanh Hóa. Dân số đông, số người qua đời hằng năm nhiều đã gây áp lực lớn lên quỹ đất nghĩa trang các địa phương. Năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án lò hỏa táng và công viên sinh thái tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, trên tổng diện tích gần 80 ha, tổng mức đầu tư gần 500 tỉ đồng. Vị trí dự án được lựa chọn cách xa khu dân cư, thuộc vùng trung tâm của tỉnh, bảo đảm các quy chuẩn về môi trường, phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án đã giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 được gần 33 ha giao cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp khó khăn, vướng mắc do sự phản đối của người dân địa phương. Người dân ở xã Hưng Tây liên tục gửi đơn thư kiến nghị dừng dự án, đồng thời tổ chức lập lán trại ngăn cản thi công. Tỉnh Nghệ An phải điều chỉnh dự án nhiều lần, tổ chức đối thoại, vận động người dân nhưng không thành công. Tháng 8-2024, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định liên quan đến dự án.

Sau đó, tỉnh Nghệ An tiếp tục xúc tiến triển khai dự án nghĩa trang sinh thái ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu. Đây là dự án được triển khai tại khu vực rừng sản xuất với diện tích gần 70 ha, cách xa khu dân cư, bảo đảm điều kiện môi trường và phù hợp quy hoạch. Công tác chuẩn bị dự kiến hoàn thành tháng 1-2025, thời gian hoàn thành xây dựng phân khu hỏa táng dự kiến vào tháng 5-2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án tiếp tục gặp vướng mắc do người dân địa phương phản đối. Chính quyền các cấp nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân nhưng vẫn không có kết quả.