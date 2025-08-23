Tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán bé gái 13 tuổi

Ngày 23-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và mua bán người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là một bé gái 13 tuổi.

Các đối tượng bị tạm giữ (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới): Hòa, Hoàng, Dũng, Phong, San, Huy. Ảnh: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Thái Văn Hòa (SN 1987, trú Quảng Ngãi); Nguyễn Tấn Dũng (SN 2009), Lê Văn Minh Hoàng (SN 2001, cùng trú TP Đà Nẵng); Nguyễn Trung Phong (SN 1994), Võ Văn San (SN 1997) và Huỳnh Tấn Huy (SN 2001, cùng trú tỉnh Gia Lai).

Theo điều tra ban đầu, ngày 15-8, Công an Gia Lai tiếp nhận đơn tố giác của ông N.T.T. (SN 1982; trú phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) về việc con gái ông là cháu N. (SN 2012) bị ép làm tiếp viên karaoke và bị các đối tượng yêu cầu đưa 60 triệu đồng tiền chuộc.

Kết quả truy xét cho thấy, từ tháng 3-2025, cháu N. nhiều lần bị các đối tượng mua bán qua lại. Ngày 17-3, Võ Văn San nhận 12 triệu đồng để giao N. cho Huỳnh Tấn Huy. Ngày 18-3, Huy chuyển N. cho Nguyễn Trung Phong với giá 19,4 triệu đồng. Đến tháng 6-2025, Phong tiếp tục bán N. cho Thái Văn Hòa với giá 26,35 triệu đồng để đưa ra Đà Nẵng làm tiếp viên.

Tại đây, Hòa cùng đồng bọn nhiều lần uy hiếp, yêu cầu gia đình nạn nhân nộp tiền chuộc, nếu không sẽ tiếp tục bán cháu N. cho người khác. Ngày 21-8, khi các đối tượng hẹn gặp cha nạn nhân để nhận 45 triệu đồng tại TP Đà Nẵng, lực lượng Công an đã mật phục, giải cứu an toàn cháu N., bắt quả tang nhóm đối tượng, thu giữ tang vật gồm tiền mặt, điện thoại và xe máy.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan.