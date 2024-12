Công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự 3 người xưng "nhà báo" cưỡng đoạt tiền

Ngày 21-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự đối với 3 người gồm: Quản Trọng Sơn (SN 1980, ngụ TP Thanh Hóa); Trần Đức Thịnh (SN 1982, ngụ tỉnh Bắc Giang); Lương Ngọc Hiền (SN 1987, ngụ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Nhóm xưng nhà báo cưỡng đoạt tiền của người dân. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, Công an huyện Như Xuân phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc nhóm người trên xưng là phóng viên của 2 tạp chí, 1 là cộng tác viên của 1 kênh truyền hình đến huyện Như Xuân cưỡng đoạt tiền của người dân nên đã triệu tập đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, 3 người này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, các đối tượng trên đã cưỡng đoạt tài sản của chủ máy múc trên địa bàn.

Hiện, cá nhân bị cưỡng đoạt và số tiền bao nhiêu chưa được công an công bố.