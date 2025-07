Tạm giữ hình sự tài xế xe buýt tông tử vong vợ chồng đi xe máy

Tài xế Khương Hữu Thuỳ tại cơ quan công an

Ngày 25-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với tài xế xe buýt gây tai nạn làm cặp vợ chồng tử vong tại xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, khoảng 18 giờ 23 phút ngày 19-7, tại Km 62+400 Quốc lộ 45, khu phố Ba Chè, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hoá, xe ô tô buýt do Khương Hữu Thuỳ (SN 1979, ngụ phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển tông vào xe máy do anh Thiều Ngọc C. phía sau chở theo vợ là Thiều Thị Ng. khiến cả 2 vợ chồng đều tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do lái xe buýt đi không đúng phần đường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.