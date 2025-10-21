HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tạm giữ hình sự thành viên đoàn thiện nguyện chiếm đoạt tiền từ thiện

Tuấn Minh

(NLĐO) - Một thành viên trong đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện

Ngày 21-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra vụ án "lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan tới 2 admin trang "Beat 36 Thanh Hóa" đăng tin sai sự thật, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng điều tra và đang tạm giữ hình sự Đào Quang Hà (SN 2001, ngụ tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi "Chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện".

Tạm giữ hình sự thành viên đoàn thiện nguyện chiếm đoạt tiền từ thiện - Ảnh 1.

Đào Quang Hà bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Đào Quang Hà là chủ nhân của kênh Fanpage "Hà và Việt Nam" và là thành viên của đoàn thiện nguyện tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi ủng hộ để đoàn tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng lũ Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và 1 công dân người Thanh Hóa, mặc dù không trực tiếp có mặt chứng kiến vụ việc, nhưng Hà đã đăng tải lại video của đoàn lên trang mạng xã hội cá nhân, thu hút nhiều bình luận. Trong đó, nhiều bình luận bày tỏ mong muốn được ủng hộ nhà xe của đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đồng đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa.

Thấy vậy, Hà đã công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Sau đó, trang Facebook có tên "Thị Thu Hường Bùi" đã chuyển khoản 43 triệu đồng ủng hộ cho Hà, nhưng không muốn công khai danh tính.

Nắm bắt được điều này, Hà đã chuyển 40 triệu đồng sang tài khoản cá nhân khác của mình, không công bố số tiền với nhà xe để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, Hà đã thừa nhận việc chiếm đoạt số tiền từ thiện để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, ngày 17-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (SN 1992, ngụ xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, ngụ xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang Fanpage Facebook có tên "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa".

Trước đó, chiều ngày 11-10, một thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh chủ xe ô tô BKS 36A-34x.xx đòi đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe, thu hút sự chú ý của dư luận.

Dù chưa kiểm chứng thông tin, nhưng Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh với vai trò là người quản lý (Admin) các trang Fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa" đã liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe đã ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, 2 người này còn phản hồi với giọng điệu thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.


Tin liên quan

Kết quả giải quyết vụ tố mẹ bé Bắp "sử dụng sai mục đích tiền từ thiện"

Kết quả giải quyết vụ tố mẹ bé Bắp "sử dụng sai mục đích tiền từ thiện"

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác đối với bà Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) sử dụng tiền từ thiện sai mục đích

Công an Ninh Thuận làm việc với người tố cáo mẹ bé Bắp sử dụng sai tiền từ thiện

(NLĐO) – Ông Nguyễn Quốc Huy, người quyên góp, kêu gọi hỗ trợ từ thiện cho bé Bắp được công an mời làm việc liên quan đến các nội dung trong đơn tố cáo

"Phông bạt"," fake bill" tiền từ thiện sẽ bị xử lý như thế nào?

(NLĐO) - Dư luận bức xúc trước chiêu trò photoshop, "fake bill" tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và lũ lụt của một số người, trong đó có những người nổi tiếng

công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự tiền từ thiện tin sai sự thật chiếm đoạt tiền từ thiện đoàn thiện nguyện
