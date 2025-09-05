Tạm giữ nữ giáo viên trong vụ bé gái có nhiều vết bầm tím chi chít trên mặt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tạm giữ nữ giáo viên trong vụ bé gái có nhiều vết bầm tím chi chít trên mặt

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an đang tạm giữ một nữ giáo viên vì liên quan đến việc gây ra những vết thương chi chít trên mặt bé gái học mầm non.

Ngày 5-9, lãnh đạo UBND phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết cơ quan chức năng đang tạm giữ cô giáo L.T.V.A. (SN 1990) để làm rõ vụ việc bé gái D.T.V. (SN 2024) bị chi chít vết bầm tím trên mặt.

Tạm giữ nữ giáo viên trong vụ bé gái có nhiều vết bầm tím chi chít trên mặt - Ảnh 1.

Khi người nhà đến đón con tại cơ sở giáo dục mầm non về nhà, phát hiện bé gái D.T.V. có nhiều vết bầm tím trên mặt. Ảnh: MXH

Trước đó, ngày 3-9, Công an phường Tiền Phong (tỉnh Bắc Ninh) tiếp nhận tin báo của chị Đinh Thạch L. (25 tuổi, trú tại tổ dân phố Thành Công, phường Tiền Phong) về việc phát hiện con gái là cháu D.T.V. có nhiều vết bầm tím trên người sau khi đến đón con tại cơ sở giáo dục mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1 về nhà.

TIN LIÊN QUAN

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định người nghi gây thương tích cho cháu bé là cô L.T.V.A., giáo viên cơ sở trên.

Được biết, mầm non tư thục Mùa Xuân cơ sở 1 có hơn 60 trẻ đang theo học. Sau khi sự việc xảy ra, cơ sở mầm non đã chủ động liên hệ thăm hỏi gia đình bé V., đồng thời nỗ lực ổn định tinh thần cho các học sinh khác để đảm bảo hoạt động dạy học.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Nhiều trẻ mầm non bị bạn đánh bầm tím cơ thể tại lớp học

Nhiều trẻ mầm non bị bạn đánh bầm tím cơ thể tại lớp học

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ việc nhiều trẻ mầm non bị bạn cùng lớp đánh bầm tím cơ thể

Tạm đình chỉ giáo viên đánh học sinh bầm tím 2 chân

(NLĐO) – Nhà trường đã đình chỉ công tác giáo viên chủ nhiệm có hành vi đánh bầm tím 2 chân của nam sinh lớp 6 ở tỉnh Quảng Nam.

Nghi phạm bắt cóc bé 3 tuổi tại trường mầm non là cô gái 18 tuổi

(NLĐO) - Chiều 14-1, Công an TP Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đã tìm được cháu bé 3 tuổi là học sinh Trường mầm non Thiên Hương nghi bị bắt cóc

nữ giáo viên cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh cơ sở giáo dục mầm non giáo dục mầm non quá trình điều tra
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo