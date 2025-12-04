Ngày 4-12, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Bá Linh (SN 1997; trú tại phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.



Lê Bá Linh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 27-11, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô do Lê Bá Linh điều khiển và xe ô tô do anh N.Đ.D. (SN 2002, trú tại xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) điều khiển.

Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D. gây thương tích rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Yên Hòa đã khẩn trương xác minh, làm việc với nạn nhân.

Theo Công an TP Hà Nội, hành vi của đối tượng Linh thể hiện tính chất cồn đồ, coi thường pháp luật, gây hoang mang đối với quần chúng nhân dân cùng tham gia giao thông.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.