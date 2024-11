Tấm lòng son sắt của những người bạn Thụy Sĩ

Chiều 18-11, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức buổi gặp gỡ hai người bạn Thụy Sĩ đặc biệt của Việt Nam là ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bachelard với báo chí. Đây là những người trong "Nhóm treo cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh cao nhà thờ Đức Bà ở Paris - Pháp năm 1969".

Hành động không do dự

Ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bachelard đến tham dự sự kiện với chiếc Huy hiệu TP HCM trên ngực áo. Chiếc huy hiệu vừa được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao tặng cho 2 ông vào chiều 17-11 như một lời tri ân trước tình cảm tốt đẹp và sự đóng góp thầm lặng mà cao cả của hai ông đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam.

Ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bachelard đã có nhiều hoạt động tại TP HCM trong những ngày trước đó. Nhưng sự kiện gặp gỡ báo chí được cả hai ông chờ đợi và chuẩn bị rất chu đáo. Hai ông mong muốn thông qua buổi gặp gỡ báo chí, những thông tin về sự kiện cách đây 55 năm sẽ được lan tỏa đến nhiều người dân Việt Nam hơn nữa.

Ông Olivier Parriaux và ông Bernard Bachelard chia sẻ với báo chí về hành động treo cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh cao nhà thờ Đức Bà ở Paris năm 1969

Ông Bernard Bachelard cho biết lá cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được treo lên đỉnh cao nhà thờ Đức Bà ở Paris năm đó do người vợ (đã mất) của ông tự may bằng tay. Lá cờ với diện tích 17 m2 với chất liệu vải lụa. "Vải lụa sẽ giúp lá cờ mềm, nhẹ và tung bay mạnh hơn trong gió" - ông Bernard Bachelard kể lại. Ông cũng cho biết vào thời điểm đó, việc may lá cờ được thực hiện bí mật để bảo đảm an toàn.

"Chúng tôi xếp lá cờ lại một cách cẩn thận, khéo léo và dùng dây thun cột lại. Việc này giúp chúng tôi chỉ cần giật nhẹ là lá cờ sẽ bung ra và tung bay phấp phới mà không bị vướng lại" - ông Bernard Bachelard kể tiếp.

Ông Olivier Parriaux cho biết khi cảm thấy thời cơ đã đến, các ông liền hành động. "Chúng tôi không phải suy nghĩ, không phải tập luyện gì trước cho việc leo lên đỉnh cao của nhà thờ Đức Bà ở Paris để cắm cờ. Chỉ cần có một tinh thần can đảm và một thể chất phù hợp. Chúng tôi may mắn có đủ cả 2 yếu tố đó nên đã hành động. Không cần phải một người leo trèo chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được" - ông Olivier Parriaux chia sẻ.

Ông Olivier Parriaux cũng khiến phóng viên "thót tim" khi kể về khoảnh khắc cùng với ông Bernard Bachelard nhảy từ tháp chuông sang phần mái của nhà thờ. Khoảng cách giữa tháp chuông và phần mái của nhà thờ gần 3 m. Từ vị trí này xuống mặt đất là khoảng 36 m. Với lợi thế là một giáo viên thể dục, ông Bernard Bachelard nhảy trước và vượt qua thành công. Sau một chút chần chừ, ông Olivier Parriaux cũng quyết định nhảy qua nhưng lại bị hụt chân. Rất may, người bạn đồng hành của ông đã đưa tay ra và kịp giữ ông lại.

Vẫn tiếp tục đấu tranh vì Việt Nam

Chia sẻ với báo chí, cả hai ông Olivier Parriaux và Bernard Bachelard bày tỏ rất xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu của người dân TP HCM. "Khi về nước, tôi sẽ kể cho người thân, bạn bè của tôi về những trải nghiệm tuyệt vời tại TP HCM trong những ngày qua. Trước đây, tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhận được tình cảm lớn lao của TP HCM dành cho tôi như những ngày qua" - ông Olivier Parriaux nói.

Điều mà ông Olivier Parriaux trăn trở đó là hậu quả chiến tranh để lại đối với Việt Nam. "Đến nay, vẫn còn hàng tấn bom đạn đang nằm trong lòng đất và sẵn sàng giết hại những người dân vô tội. Một số lượng khủng khiếp về chất độc da cam vẫn đang còn tàn phá thiên nhiên, con người Việt Nam" - ông Olivier Parriaux nói.

Từ đó, ông Olivier Parriaux và những người bạn của mình quyết định dấn thân vào cuộc chiến mới. Đó là cùng bà Trần Tố Nga tham gia đấu tranh, đòi lại quyền lợi cho những nạn nhân của chất độc da cam. Nhiều năm trước, ông Olivier Parriaux và bạn bè đã đồng hành với bà Trần Tố Nga trong vụ kiện các tập đoàn hóa chất của Mỹ. Ngoài ra, còn có sự tham gia một cách tự nguyện của các luật sư người Pháp.

"Chúng tôi đang kêu gọi nguồn lực ở Thụy Sĩ để ủng hộ kinh phí nhằm chi trả cho các chi phí pháp lý của vụ kiện. Ngoài ra, chúng tôi còn làm việc với những người có sức ảnh hưởng ở TP HCM, tìm cách hợp tác với các tổ chức dân sự để có thể hoàn thành vụ kiện này" - ông Olivier Parriaux chia sẻ.

Trả lời báo chí, ông Olivier Parriaux nhắc lại ở độ cao 96 m của nhà thờ Đức Bà Paris, hai ông đối diện với rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là những phút giây đối diện với cái chết. "Những nguy hiểm đó không làm chúng tôi chùn bước mà vẫn quyết tâm vượt lên tất cả. Lúc đó, chúng tôi nghĩ đến những người bạn Việt Nam đang phải đối mặt với cuộc chiến; hàng trăm, hàng ngàn người phải chết vì chiến tranh. Với lương tâm của mình, chúng tôi quyết định làm mà không hề nghĩ đến việc dừng lại" - ông Olivier Parriaux bày tỏ.

Chạm mặt với cảnh sát Pháp Ông Olivier Parriaux cho biết sau khi hoàn thành việc cắm cờ, nhóm của ông lên ô tô để rời khỏi nước Pháp, tiện thể gửi thông cáo báo chí về hành động của mình. Trên đường đi, xe của ông bị cảnh sát Pháp dừng lại để kiểm tra. "Thời điểm đó, phong trào đấu tranh tại Pháp diễn ra rất sôi nổi. Cảnh sát được bố trí dày đặc trên đường phố để kịp thời kiểm soát tình hình. Tôi cứ đinh ninh là mình sẽ bị bắt" - ông Olivier Parriaux thuật lại. Ông kể tiếp: "Khi kiểm tra, thấy ô tô mà chúng tôi đi mang biển số của Thụy Sĩ. Lúc này, vị cảnh sát nở một nụ cười tươi rồi cho chúng tôi đi tiếp. Lúc đó, nếu chúng tôi bị cảnh sát bắt lại thì chắc chắn chúng tôi sẽ bị đi tù".