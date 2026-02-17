HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tâm thế của doanh nghiệp dẫn đầu

CAO NGUYÊN

Năm 2025 trở thành dấu ấn bứt phá của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk với những chỉ số tăng trưởng ấn tượng.

Giữa bối cảnh thị trường toàn cầu hướng tới các tiêu chuẩn khắt khe về tính minh bạch và phát triển bền vững, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak) tiếp tục củng cố vai trò "đầu tàu" trong việc nâng tầm nông sản Việt, tái định vị cấu trúc kinh tế quốc gia và chuỗi giá trị toàn cầu.

Hành trình 3 thập kỷ

Trong hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển kể từ ngày 8-6-1993, Simexco Daklak, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tỉnh ủy Đắk Lắk, đã không ngừng vươn mình và từng bước khẳng định vị thế tốp 3 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê và hồ tiêu hàng đầu Việt Nam.

Bước sang năm 2026, dấu mốc 33 năm đồng hành với nông sản Việt, Simexco Daklak tiếp tục kiên định theo đuổi cam kết về chất lượng, tính minh bạch và định hướng phát triển bền vững, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng ổn định và lâu dài. Từ mạng lưới ban đầu hơn 50.000 hộ nông dân, doanh nghiệp đã mở rộng liên kết lên 65.000 hộ trong toàn chuỗi giá trị, cùng nhau xây dựng một mô hình phát triển hài hòa, bền chặt và có chiều sâu.

Tâm thế của doanh nghiệp dẫn đầu - Ảnh 1.

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk đón nhận danh hiệu “Tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025” do Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng

Trong niên vụ sản xuất - kinh doanh 2024-2025, Simexco Daklak ghi nhận doanh thu 18.189 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 643,06 triệu USD, tương ứng sản lượng 120.000 tấn cà phê và hơn 15.215 tấn hồ tiêu. Với những kết quả này, Simexco Daklak tiếp tục giữ vai trò là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của ngành.

Trên hành trình phát triển, Simexco Daklak hướng tới chuyển dịch tư duy của ngành cà phê Việt Nam từ xuất khẩu thô sang gia tăng giá trị, từ những giao dịch ngắn hạn sang hợp tác dài hạn, lấy sự bền vững và lợi ích hài hòa của các bên làm trọng tâm.

Đột phá trong kỷ nguyên vươn mình

Sau thời khắc chuyển mình lịch sử của đất nước, khi Đắk Lắk và Phú Yên hợp nhất - nơi cao nguyên gặp biển xanh, một tầm nhìn phát triển mới cho Tây Nguyên và duyên hải miền Trung được mở ra. Simexco Daklak đứng trước cơ hội liên kết chiến lược chưa từng có: Trung tâm vùng nguyên liệu với cây cà phê trọng điểm của cả nước, trực tiếp kết nối với hệ thống logistics, cảng biển và thương mại quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Simexco Daklak kiên định theo đuổi định hướng dài hạn, nâng tầm cà phê và hồ tiêu nông sản chủ lực bằng chế biến sâu và thương mại quốc tế, chuyển dịch từ xuất khẩu hàng nguyên liệu sang xuất khẩu hàng chế biến sâu. Thúc đẩy nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và logistics nhằm tối ưu chi phí, từng bước hình thành cửa ngõ giao thương mới cho Tây Nguyên. Đồng thời, đẩy mạnh du lịch văn hóa, sinh thái, nghỉ dưỡng, gắn nông nghiệp với trải nghiệm bản sắc địa phương. Song song đó là xây dựng nền tảng kinh doanh bao trùm và phát triển bền vững, coi đây là 2 trụ cột then chốt để quản trị công bằng và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tâm thế của doanh nghiệp dẫn đầu - Ảnh 2.

Điểm nhất quán trong chiến lược của Simexco Daklak thể hiện ở việc biến tầm nhìn thành hành động. Simexco Daklak kiên trì thực hiện minh bạch hóa và truy xuất nguồn gốc đến tận vùng trồng. Tôn trọng và lắng nghe tiếng nói của nông dân, đối tác trong toàn chuỗi giá trị; chủ động chia sẻ rủi ro và lợi ích trên tinh thần công bằng, cùng phát triển. Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động môi trường, hướng đến tăng trưởng hài hòa giữa kinh tế và sinh thái. Chính cách tiếp cận này đã tạo nên uy tín bền vững của doanh nghiệp.

Khẳng định vị thế tiên phong

Những nỗ lực bền bỉ và nhất quán của Simexco Daklak đã được ghi nhận qua nhiều năm bằng các giải thưởng và danh hiệu uy tín, thể hiện sự mở rộng về tư duy phát triển, năng lực quản trị và vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị nông sản.

Trong đó, năm 2025 ghi dấu cột mốc nổi bật của Simexco Daklak về tinh thần tiên phong khi lần thứ 2 đạt danh hiệu "Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á" tại APEA. Simexco Daklak còn là đại diện duy nhất của Việt Nam từ trước đến nay được trao giải thưởng kép tại ASEAN Inclusive Business Forum 2025 ở 2 hạng mục "Doanh nghiệp Kinh doanh Bao trùm" và "Giải thưởng Đặc biệt về Phát triển Bền vững". Chuỗi thành tựu này cho thấy năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng và định hướng phát triển toàn diện luôn gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Ở cấp quốc gia, Simexco Daklak là tập thể tiêu biểu trong phong trào sản xuất - kinh doanh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp vinh dự đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và vòng nguyệt quế do Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng. Tiếp đó là danh hiệu "Tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc năm 2025" do Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng, cùng sự ghi nhận của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Những danh hiệu này đã củng cố vị thế và uy tín của Simexco Daklak trên phạm vi toàn quốc.

Những định hướng chiến lược của Simexco Daklak không chỉ là lời giải cho bài toán tăng trưởng, mà còn thể hiện trách nhiệm trong việc thực hiện tầm nhìn trở thành doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế nông nghiệp Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Bằng việc cộng hưởng giữa hạ tầng kết nối vùng và nền tảng đổi mới sáng tạo, Simexco Daklak đang từng bước tạo ra những giá trị gia tăng khác biệt, giúp nông sản quê nhà vững vàng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

