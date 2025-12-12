“Tâm tư” buộc phải tăng giá bán của chủ quán ở TP HCM

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh là từ 500 triệu đồng/năm.

Luật cũng đã bổ sung quy định đối với hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỉ đồng/năm áp dụng tính thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí).

Như vậy, thu nhập cao nộp thuế cao, thu nhập thấp nộp thuế thấp; nếu không phát sinh thu nhập thì không phải nộp thuế. Trước những thay đổi này, một số hàng quán tại TP HCM đã bắt đầu tính toán điều chỉnh giá.

Một tiệm bánh canh cá lóc đã kinh doanh hơn ba năm tại TPHCM vừa thông báo điều chỉnh tăng giá bán. Chủ quán cho biết suốt thời gian qua, quán luôn cố gắng giữ giá ổn định để khách hàng có thể thưởng thức món ăn với chi phí hợp lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hiện nay, giá nguyên vật liệu và các loại chi phí đồng loạt tăng, đặc biệt là thay đổi về mức áp thuế kinh doanh từ ngày 1-1-2026, quán buộc phải điều chỉnh giá.

Quán bánh canh cá lóc tại TP HCM thông báo điều chỉnh giá

Theo đó, mỗi món ăn trong thực đơn sẽ tăng khoảng 3.000 đồng. Chủ quán cam kết dù giá thay đổi, chất lượng món ăn vẫn được giữ nguyên như thời điểm mới khai trương.



Chia sẻ thêm về lý do điều chỉnh, chủ quán cho biết giá nguyên liệu hiện tăng mạnh, trong khi việc lấy hóa đơn đầu vào và xuất hóa đơn cho khách hàng cũng phát sinh thêm chi phí. Sau thời gian tính toán, mức tăng 3.000 đồng được xem là đủ để bù đắp chi phí, duy trì hoạt động và tránh ảnh hưởng đến khách hàng.

"Quy định ban hành, chúng tôi phải tuân thủ. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên giá, sau khi trừ thuế GTGT, thu nhập cá nhân, quán sẽ khó có thể tiếp tục kinh doanh" - chủ quán nói.

Không chỉ các quán bánh canh, một tiệm mì Quảng tại TPHCM cũng rục rịch tăng giá. Chị Thảo, chủ quán, cho biết từ đầu năm đến nay, giá nguyên liệu như thịt, tôm, rau, bún đã tăng liên tục, trong khi chi phí thuê mặt bằng, nhân công cũng tăng đáng kể.

Sắp tới, việc điều chỉnh thuế và yêu cầu xuất hóa đơn theo quy định mới từ ngày 1-1-2026 càng khiến chi phí đội lên đáng kể. Dù đã cố gắng xoay xở để giữ nguyên giá bán, chủ quán cho hay thời điểm này không thể gồng, vì chi phí biến động liên tục.

"Quán dự kiến tăng nhẹ mỗi tô mì 5.000 đồng để bù đắp khoản chi phí phát sinh, đồng thời cam kết giữ nguyên khẩu vị và chất lượng như trước. Chúng tôi không muốn tăng giá vì khách ăn sáng đa phần là người lao động, học sinh nhưng nếu không tăng sẽ rất khó duy trì hoạt động. Tăng giá là điều bất đắc dĩ"- chủ quán chia sẻ.