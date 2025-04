Tấn công tổng lực, Samuel Jenner thắng chặng 20 Cúp truyền hình HTV-Tôn Đông Á 2025

Ngày 25-4, chặng 20 cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình TP HCM (HTV) - Tôn Đông Á 2025, dài 118km từ Vũng Tàu về Biên Hòa, chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của 4 ngoại binh: Samuel Jenner, Loic Desriac, Mikhail Fokin và Savva Novikov, tách tốp thành công và làm thay đổi bảng tổng sắp cá nhân cũng như cuộc đua Áo xanh.

Ngay từ đầu chặng, bốn ngoại binh hàng đầu đã "chơi bài ngửa" bằng pha tấn công quyết liệt, tạo ra một nhóm đầu mạnh nhất từ đầu mùa. Trong đó, Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) hoạt động cực kỳ tích cực nhằm tranh vị trí top 3 Áo xanh, đồng thời kéo đội mình rút ngắn điểm ở bảng đồng đội.

Ở nhóm sau, Le Fruit Maxxis Đồng Nai và TP HCM Vinama buộc phải "gồng gánh" để rượt đuổi, tránh nguy cơ bị loại vì giới hạn thời gian. Tuy nhiên, sức gió và thế trận hợp tác tốt ở nhóm đầu khiến khoảng cách không thể san bằng kịp.

Dù không phải tay đua mạnh nước rút, Samuel Jenner (620 Châu Thới Vĩnh Long) bất ngờ tung cú rướn đúng lúc tại đích đến TP Biên Hòa, giành chiến thắng chặng ngoạn mục.

Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) về nhì, còn Loic Desriac cán đích thứ ba nhưng đủ điểm để vượt Nguyễn Tấn Hoài, chiếm vị trí thứ 3 Áo xanh - vua nước rút. Đồng thời, đội Dược Domesco cũng rút ngắn gần 2 phút với Le Fruit Maxxis Đồng Nai ở bảng tổng sắp đồng đội.

Mặc dù cục diện có biến động nhẹ, các danh hiệu quan trọng vẫn được giữ nguyên khi chiếc Áo vàng vẫn thuộc về Mikhail Fokin (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Áo cam thuộc về Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Áo xanh do Nick Kergozou (620 Nông nghiệp Vĩnh Long) nắm giữ, Áo trắng thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và Áo chấm đỏ do Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) giữ.

Tại lễ trao giải, đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á đã trao học bổng 20 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Biên Hòa, tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương cùng Cúp Truyền hình.

Ngày mai 26-4, các tay đua bước vào chặng 21 từ Biên Hòa về Mỹ Tho dài 133 km - chặng đua được dự báo sẽ nhiều xáo trộn khi các đội đồng loạt tính toán cho "cú chốt" ở miền Tây.