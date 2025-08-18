Tận tình giải quyết thủ tục hành chính

Các mô hình như "Hành chính công lưu động", "Ngày thứ bảy vì dân"... hay việc ứng dụng các phần mềm Chatbot - AI, quét QR-Code đăng ký thứ tự giao dịch... là những cách làm sáng tạo nhằm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng.

Những ngày qua, người dân xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ rất phấn khởi khi có thể làm giấy tờ nhập học cho con mà không cần phải đi xa hàng chục cây số như trước. Mô hình "Hành chính công lưu động" gắn với dịp tựu trường năm học 2025-2026 do UBND xã Mỹ Hương triển khai đã cho thấy hiệu quả thiết thực.

Phục vụ tận ấp

Khoảng 15 công chức, viên chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Hương đã xuống tận ấp để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào những ngày cuối tuần. "Hành chính công lưu động" được triển khai vào các ngày thứ bảy và chủ nhật từ hôm 9-8, tại các trường tiểu học, THCS ở những ấp có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

Ông Ký Minh Thi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hương, cho biết: "Mô hình "Hành chính công lưu động" được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính tăng cao dịp đầu năm học mới, như: cấp giấy khai sinh, xác nhận hộ khẩu, chứng thực hồ sơ học sinh và các giấy tờ liên quan việc bảo trợ xã hội, y tế học đường... Đây là một cách cải cách hành chính hiệu quả nhằm phục vụ người dân".

Công chức, viên chức thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ấp Sóc Xoài.Ảnh: CA LINH

Theo bà La Thị Bích Ngoan - Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Hương - để thực hiện các thủ tục hành chính, người dân vùng sâu, vùng xa phải đến trung tâm xã cách nơi mình ở hơn 15 km trong điều kiện đi lại khó khăn. Nhận thấy điều đó, nhân mùa tựu trường, xã đã triển khai nhanh mô hình "Hành chính công lưu động", giúp người dân tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Trong 4 ngày cuối tuần vừa qua - 9, 10, 16 và 17-8 - "Hành chính công lưu động" được tổ chức thực hiện tại Trường Tiểu học Phú Mỹ C (ấp Sóc Xoài), Trường Tiểu học Phú Mỹ B (ấp Bưng Cóc), Trường THCS Thuận Hưng (ấp Tà Ân A1) và quán cà phê của một hộ dân ở ấp Phú Tức, xã Mỹ Hương. Nhiều người dân rất vui mừng và khen ngợi cách làm kịp thời của xã.

"Nhà tôi cách trung tâm xã Mỹ Hưng hơn 17 km. Do không có thời gian và ngại tốn kém chi phí xe ôm nên tôi chưa đi chứng thực giấy khai sinh cho con để chuẩn bị vào năm học mới. Vừa qua, xã tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tận ấp, tôi liền mang giấy tờ ra làm ngay, rất nhanh chóng, thuận lợi" - bà Lý Thị Xuân Hoa, ngụ ấp Sóc Xoài, bày tỏ.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp tận tình hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: TÂM MINH

Tại tỉnh Tây Ninh, nhiều xã cũng tìm cách giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tận cơ sở. Điển hình là ở xã Phước Lý, Đoàn Thanh niên đã triển khai đội hình tình nguyện hỗ trợ, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tận ấp. Đội tình nguyện với hơn 10 đoàn viên, thanh niên này là những người có kỹ năng về công nghệ thông tin và xử lý thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Xã Phước Lý còn công khai số điện thoại đường dây nóng của Đảng ủy, UBND xã và giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công để người dân phản ánh quanh việc thực hiện thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

Ngoài xã Mỹ Hương, tại TP Cần Thơ, nhiều địa phương cũng đã triển khai các mô hình hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp tận nơi.

Chẳng hạn, phường Sóc Trăng có mô hình "Ngày thứ bảy vì dân", giải quyết thủ tục hành chính vào thứ bảy hằng tuần từ ngày 16-8 đến 27-9. Địa điểm tổ chức là tại ban nhân dân khóm - ấp, nhà văn hóa, trường học. Những thủ tục hành chính như chứng thực giấy tờ, xác nhận hộ nghèo, bảo trợ xã hội... sẽ được tiếp nhận giải quyết tại những địa điểm này. Thủ tục nào chưa thể giải quyết ngay thứ bảy thì sẽ được xử lý trong những ngày sau đó; kết quả sẽ được chuyển cho các trưởng ban nhân dân khóm ấp để gửi lại người dân.

Tại phường Phú Lợi, TP Cần Thơ, ngay từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành, người dân đã có thể ngồi ở nhà đăng ký số thứ tự giao dịch, không cần phải đến trung tâm phục vụ hành chính công của xã chờ đợi.

Ông Trần Văn Nhanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, giải thích: "Người dân chỉ cần quét QR-Code tại nhà qua Zalo là có thể nhận được số thứ tự để giao dịch tại trung tâm phục vụ hành chính công. Sau khi quét mã QR, người dân dễ dàng biết được số lượng người đang đăng ký lĩnh vực mà mình cần giải quyết. Từ đó, họ chủ động được thời gian đến trung tâm phục vụ hành chính công mà không phải tới đây chờ đợi, đồng thời có thể tra cứu được kết quả giải quyết".

Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp cũng chú trọng ứng dụng công nghệ để thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Một trong những bước đi đáng chú ý là việc địa phương này tích hợp Chatbot - AI nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Phần mềm Chatbot - AI này được UBND xã Lấp Vò tận dụng từ hệ thống tra cứu thông tin Kiosk đã thay đổi công năng. Chatbot - AI hỗ trợ cả văn bản lẫn giọng nói và hiệu quả ban đầu đã được ghi nhận. Công cụ này giúp người dân và doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng yêu cầu, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục, giảm tải cho bộ phận một cửa.

Những người từng trải nghiệm Chatbot - AI, được hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính ở xã Lấp Vò đều tỏ ra hài lòng vì tiện lợi. Ông Nguyễn Văn Lâm, người dân xã Lấp Vò, nhận xét: "Không biết gì thì hỏi, Chatbot - AI giải đáp thắc mắc liền. Tôi đến làm thủ tục lý lịch tư pháp và được hướng dẫn thực hiện rất dễ dàng, nhanh gọn".

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lấp Vò, một đội thanh niên tình nguyện được bố trí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua Chatbot - AI. Chính quyền địa phương muốn tạo cho người dân thói quen khi đến thực hiện thủ tục, trước hết là nộp hồ sơ trực tuyến mà không cần tới bộ phận tiếp nhận trực tiếp. Khi nộp xong hồ sơ, người dân có thể nhận kết quả giải quyết ngay tại nhà, nhờ sự hỗ trợ của ngành bưu điện.

Ông Diệp Văn Lịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lấp Vò, đánh giá: "Nhờ sự hỗ trợ của Chatbot - AI, người dân và doanh nghiệp đến nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa giảm đáng kể. Nhờ vậy, cán bộ, công chức của trung tâm cũng tiết kiệm được thời gian phải giải thích, hướng dẫn về việc giải quyết thủ tục hành chính".

Bố trí máy massage, phục vụ bánh ngọt... Theo bà Lê Xuân Hoa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ, nhiều xã, phường trên địa bàn cũng chú trọng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lúc chờ đợi giải quyết thủ tục hành chính. Chẳng hạn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liêu Tú bố trí 2 máy massage và bánh ngọt phục vụ người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Xã Cờ Đỏ cung cấp bánh mì, mì ăn liền... cho người dân trong lúc chờ đợi tới lượt giải quyết thủ tục...



